Tennis: Federer bientôt de retour sur un court au Japon

Deux mois après ses adieux au monde du tennis, Roger Federer va faire sa première réapparition publique sur un court de tennis. La légende suisse va taper quelques balles dans le cadre d’un événement organisé par son équipementier Uniqlo le 19 novembre à Tokyo, au Japon.

Roger Federer aurait-il déjà des fourmis dans les bras ? Le 23 septembre lors de la Laver Cup, le Suisse aux 20 titres du Grand Chelem tirait un trait, en larmes, à plus de 20 ans de carrière au sommet du tennis mondial. Après avoir refusé de participer au tournoi de Bâle, chez lui ("Célébrer à la maison doit être un moment très spécial et le tournoi arrive trop vite après Londres”, a-t-il expliqué dans un communiqué), Federer doit faire sa première réapparition publique sur un court de tennis le 19 novembre, au Japon. Le Suisse sera présent à l'Ariake Coliseum, l’écrin qui avait accueilli la compétition de tennis aux JO en 2021, pour taper dans la balle avec des enfants et le Japonais Shingo Kunieda, autre légende du tennis en fauteuil roulant.

Futur consultant pour la BBC à Wimbledon ?

La suite ? Roger Federer ne devrait pas s’éloigner des courts de tennis. Selon l’ex-championne britannique devenue journaliste Sue Barker (vainqueur de Roland-Garros en 1976), le Bâlois pourrait faire ses débuts comme consultants dans son jardin de Wimbledon, en 2023, pour la BBC. Avant de prendre sa retraite, Roger Federer avait clairement laissé entendre qu’il était tenté par cette reconversion : "Devenir expert à la TV me permettrait de rester en contact avec les joueurs et le circuit, avait-il indiqué, cité par Blick. Et cela me donnerait une raison de continuer à regarder beaucoup de tennis, ce que j'aime faire de toute façon", conclut la légende suisse.