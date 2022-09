EN DIRECT - Laver Cup: un militant écologiste met le feu à son bras en plein milieu du court

"Un moment historique" et "inoubliable" pour Rafael Nadal. Si le doute a persisté quand à la capacité de Roger Federer à être sur le court ce vendredi, c'est désormais officiel, il va disputer un double aux côtés de Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Un dernier match d'anthologie pour celui qui a fait vivre des moments d'exceptions aux fans de tennis du monde entier.

"Avoir Roger une dernière fois avec moi, ce sera top. On a crée une incroyable rivalité entre nous. Une rivalité sympa car on entretient de très bonnes relations. Un des plus grands joueurs - si c’est n’est le meilleur - va s’en aller. Je suis vraiment content d’être là. J’espère rendre le moment spécial", a expliqué l'Espagnol.

