Tennis: fraîchement retraitée, Barty se lance... dans l'écriture de livres pour enfants

L'annonce de sa retraite sportive en mars avait pris de court le monde du tennis. L'Australienne Ashleigh Barty (25 ans), ancienne numéro 1 mondiale, va désormais écrire des livres pour enfants.

Elle aurait pu devenir consultante pour la télévision ou se lancer dans le coaching. Elle aurait aussi pu prendre de longues vacances. Mais Ashleigh Barty a choisi une voie bien différente pour entamer sa reconversion. Celle qui a créé la surprise en annonçant sa retraite à 25 ans, après avoir remporté trois titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019, Wimbledon 2021, Open d'Australie 2022), et qui était n°1 mondiale au moment de stopper sa carrière en mars, a dévoilé son nouveau projet ce dimanche. Elle va écrire des livres pour enfants.

"C'est très excitant"

C’est sa nièce de cinq ans qui lui a donné cette idée. "Elle a l'âge idéal pour comprendre des histoires, des intrigues et lire des chapitres. J'adore le fait qu'elle me dise ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent lorsqu'elle lit un livre. Pouvoir lui lire mes histoires sera formidable. A 25 ans, ce n’est pas courant de se lancer dans un tel projet, mais c’est très excitant. C’est amusant et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire", a-t-elle confié au média NewsCorp, dans des propos rapportés par Reuters. Dès juillet, elle publiera une série de six livres intitulée "Little Ash", inspirés de sa vie et de sa famille.

Si l’annonce de sa retraite sportive a pris de court le monde du tennis, Ashleigh Barty assure n’avoir aucun regret. "Je suis tellement heureuse. Je n'avais pas du tout besoin d'être rassurée, mais j'ai quand même senti que j'avais pris la bonne décision", a-t-elle déclaré. Au sommet du classement WTA entre septembre 2019 et son retrait du circuit, Barty a remporté au cours de sa carrière 15 titres en simple. Considérée comme une des joueuses les plus respectées et les plus appréciées, elle a choisi de suivre son cœur et ses envies en arrêtant le tennis.

"Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que le tennis m'a donné, il m'a donné tous mes rêves et plus encore, avait-elle expliqué sur ses réseaux sociaux pour justifier son choix. Mais je sais que le moment est venu pour moi de m'éloigner, de poursuivre d'autres rêves et de poser les raquettes."