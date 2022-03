WTA: Swiatek, Sakkari, Badosa... qui pour prendre la relève après la retraite surprise de Barty?

Après la retraite surprise de l’Australienne Ashleigh Barty, se pose la question de la succession. Derrière la Polonaise Iga Swiatek, elles sont un certain nombre à pouvoir prétendre dominer le circuit WTA dans les mois qui viennent.

Ashleigh Barty aimait le tennis mais pas la vie qui va avec. A en juger par les réactions que son choix a pu susciter, la retraite de la joueuse australienne de 25 ans (26 ans le mois prochain) va laisser un grand vide sur le circuit.

Sur un plan purement sportif, la disparition de son nom au classement WTA va propulser la Polonaise Iga Swiatek au sommet du classement ATP. Ashleigh Barty restait sur 114 semaines consécutives en tant que numéro 1 mondiale avant de prendre sa retraite, la 4e plus longue série du genre sous le circuit WTA.

Swiatek surfe sur une belle série d'invincibilité

Derrière celle qui fut donc longtemps indétrônable, Iga Swiatek et Maria Sakkari ont pris place sur le podium du classement mondial féminin pour la première fois de leur carrière, après leur finale disputée au WTA 1000 d'Indian Wells, remportée par la Polonaise, lundi dernier.

Les deux joueuses ont atteint en même temps le meilleur classement de leur carrière, juste avant que Barty ne se décide à passer la main, comme une passation de pouvoir. Pour Swiatek, qui occupe désormais la première place du classement, cela s’apparente à une forme de logique dans le sillage d’un excellent début de saison, marquée notamment par une demi-finale à Melbourne.

Révélée par sa victoire surprise à Roland-Garros en 2020, Swiatek s'est adjugée à 20 ans son cinquième titre sur le circuit féminin, son deuxième de l'année après celui glané fin février à Doha, où elle avait au passage déjà écarté Sakkari en demi-finale. Elle est de surcroît invaincue en désormais 11 matchs. La Polonaise a tout dans sa raquette pour devenir à terme la nouvelle patronne du circuit mondial.

Quant à Sakkari, son arrivée sur le podium du classement WTA témoigne de sa progression, après ses demi-finales à Roland-Garros et à l'US Open en 2021. Mais la Grecque n’est pas encore parvenue à traduire ses progrès par un succès dans un grand tournoi. Son seul titre, en désormais cinq finales jouées, l'Athénienne de 26 ans l'a remporté sur la terre battue de Rabat en 2019.

Badosa s'est libérée du poids des attentes

Quatrième du classement, au pied du podium la Tchèque Barbora Krejcikova a surtout brillé dans l’exercice du double cette année, malgré une finale à Sydney, triomphant aux côtés de Siniakova à l’Open d’Australie, avec un quatrième titre du Grand Chelem à leur palmarès commun.

Il n’empêche, victorieuse à Roland-Garros et Strasbourg, sur terre battue, la Tchèque a également brillé en simple sur dur la saison dernière, grâce à des succès à Dubaï et Prague, mais également un quart de finale à l’US Open. Capable de s’illustrer sur toutes les surfaces la Tchèque demeure parmi les meilleures ces derniers mois, en dépit d’un échec dès le deuxième tour à Indian Wells. Elle a démontré que son succès à Paris n'était pas un feu de paille

Montée vite et haut (titrée à Roland-Garros chez les juniors en 2015) l’Espagnole Paula Badosa a vécu la semaine de sa vie à Indian Wells la saison dernière, triomphant dans le désert californien. Demi-finaliste cette année, celle qui n’avait pas hésité à évoquer ses problèmes de dépression, n’a pas été loin de récidiver en atteignant les demi-finales. Preuve que le plafond de verre auquel elle se heurtait est désormais brisé.

Passée en un an de la 70e à la 8e place mondiale, elle a confirmé sa position dans l'élite en atteignant la 6e place. Derrière ce top 6 complété par Aryna Sabalenka, des noms plus connus du circuit féminin comme Anastasia Pavlyuchenkova ou Garbine Muguruza paraissent en mesure de revenir au premier plan. En revanche, il paraît plus difficile d’imaginer Elina Svitolina jouer les premiers rôles au sommet du classement, a fortiori dans le contexte actuel de guerre entre la Russie et son pays, l’Ukraine. Un conflit armé qui bouleverse le quotidien de la compagne de Gaël Monfils.