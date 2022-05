Tennis: Gaël Monfils et Elina Svitolina annoncent un heureux événement

Ce dimanche, Gaël Monfils et sa femme Elina Svitolina ont annoncé qu'ils attendaient une petite fille, dont la naissance est prévue pour le mois d'octobre.

Carnet rose pour Gaël Monfils et Elina Svitolina. Ce dimanche, les deux joueurs de tennis ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils attendaient un heureux évènement. "Le cœur plein d'amour et de bonheur, nous sommes ravis de vous annoncer que nous attendons une petite fille pour octobre", a écrit le couple. Si Gaël Monfils participera la semaine prochaine à Roland-Garros, ce n'est pas le cas de sa femme, qui avait annoncé avoir mis sa carrière entre parenthèses en raison du conflit en Ukraine, son pays de naissance.

Absente à Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open

La 27e joueuse au classement WTA a disputé son dernier match le 24 mars dernier, lors du 2e tour du tournoi de Miami, face à la Britannique Heather Watson. Avec sa grossesse, l'Ukrainienne manquera trois tournois du Grand Chelem: Roland-Garros (22 mai-5 juin), Wimbledon (27 juin-10 juillet) et l'US Open (29 août-11 septembre). Très engagée dans la défense de son pays, actuellement en guerre, Elina Svitolina avait notamment soutenu l'exclusion des joueurs russes de Wimbledon. Du moins en partie.

"Nous ne voulons pas qu'ils soient complètement interdits. Nous voulons juste qu'ils s'expriment, s'ils sont avec nous et le reste du monde ou le gouvernement russe. C'est pour moi le point principal, a-t-elle assuré à la BBC. Je demande à l’ATP, la WTA et l’ITF de s’assurer que les joueurs représentant la Russie et la Biélorussie répondent aux questions suivantes: "Supportez vous l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la Biélorussie, ainsi que ses conséquences?", "Supportez-vous les activités militaires de la Russie et de l'Ukraine?" et "Supportez-vous le régime de Poutine et Loukachenko?", avait-elle listé dans un tweet.