Wimbledon: Svitolina contre l'exclusion des joueurs russes s’opposant à la guerre en Ukraine

La joueuse ukrainienne Elina Svitolina s’est opposée à l'exclusion de tous les joueurs russes et biélorusses de Wimbledon (27 juin - 10 juillet). Selon elle, les joueurs ayant pris position contre cette guerre devraient pouvoir participer.

Ce mercredi, l’All England Lawn Tennis Club a décidé qu’aucun joueur russe ou biélorusse ne prendrait part à l’édition 2022 de Wimbledon, en conséquence du conflit russo-ukrainien. Une décision radicale qui n’a pas manqué d'irriter l’ATP mais également d'autres joueurs du circuit. Si Novak Djokovic a été l’un des premiers à réagir en parlant d’une décision “folle”, l’Ukrainienne Elina Svitolina, 25e joueuse mondiale, s’est elle aussi positionée sur cette décision : “Nous ne voulons pas qu'ils soient complètement interdits, a-t-elle déclaré à la BBC. Nous voulons juste qu'ils s'expriment, s'ils sont avec nous et le reste du monde ou le gouvernement russe. C'est pour moi le point principal.”

Contrairement à l’avis de Novak Djokovic, celui de Svitolina est plus nuancé. L’ancienne numéro 3 mondiale pose ses conditions à la participation des joueurs et joueuses concernés via un tweet : "Je demande à l’ATP, la WTA et l’ITF de s’assurer que les joueurs représentant la Russie et la Biélorussie répondent aux questions suivantes : ‘Supportez vous l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la Biélorussie, ainsi que ses conséquences ?’ ‘Supportez-vous les activités militaires de la Russie et de l'Ukraine ? et ‘Supportez-vous le régime de Poutine et Loukachenko ?’”

L’Ukrainienne estime qu’il est “juste qu'ils soient autorisés à jouer et à concourir.” à condition qu’ils n'aient “pas voté pour ce gouvernement”. A contrario, les joueurs n’exprimant pas d’avis sur la question doivent être exclus du tournoi, selon elle.

Parmi les soutiens russes à la cause ukrainienne, Andrey Rublev a été le premier à exprimer son désaccord avec cette guerre lors de l’Open de Dubaï, fin février. Il a été imité quelques jours plus tard par le numéro deux mondial, Daniil Medvedev, lequel souhaite “la paix dans le monde”.