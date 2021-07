Tennis: Gaël Monfils et Elina Svitolina se sont mariés

En juillet dernier, Gaël Monfils annonçait sur les réseaux sociaux son mariage à venir avec la joueuse ukrainienne Elina Svitolina. Ce vendredi, ils se sont officiellement dit oui à la mairie.

L’histoire d’amour entre Gaël Monfils et Elina Svitolina dure depuis fin 2018. Une idylle marquée par quelques remous puisque début 2021 le joueur français avait annoncé faire un break avec sa compagne.

"Nous sommes juste deux meilleurs amis qui réalisent qu'il est temps de prendre un peu de distance et s'aider l'un l'autre à vivre la vie la plus joyeuse et accomplie possible", avait indiqué l'actuel 19e mondial. Cette pause fut visiblement salvatrice pour les deux amoureux puisqu’ils se sont fiancés en juillet dernier avant de se dire oui cet été. Ils se sont mariés ce vendredi, comme le montrent des photos publiées par leurs proches sur les réseaux sociaux. Monfils était vêtu pour l'occasion d'un costume violet.

Une situation sportive compliquée pour Monfils

Sur le plan sportif, depuis quelques mois maintenant, Gaël Monfils est en difficulté. Avec de multiples blessures et des éliminations précoces en compétition. Récemment, il a été sorti au deuxième tour de Wimbledon par l'Espagnol Pedro Martinez (107e mondial). Une désillusion de plus pour le Français face à un adversaire qui participait à 24 ans à son premier Majeur sur gazon.

Elina Svitolina, 26 ans, alterne de son côté le bon et le moins bon, et pointe au sixième rang au classement WTA.