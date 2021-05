Tennis: Gaël Monfils renoue avec la victoire, 446 jours après

Après quinze mois sans gagner le moindre match, Gaël Monfils a battu le Brésilien Thiago Seyboth Wild au premier tour du tournoi ATP de Lyon (7-5, 6-4) et s'est confié sur "son plaisir à retrouver la compétition".

La longue traversée du tunnel a enfin pris fin pour Gaël Monfils. Après une série noire de 446 jours sans remporter le moindre match de tennis, le Français a renoué avec la victoire, mardi, au premier tour du tournoi ATP de Lyon. Il est venu à bout du jeune Brésilien Thiago Seyboth Wild, 122e mondial, en deux sets (7-5, 6-4).

Il attendait depuis février 2020

Après la balle de match, convertie par un ace, Monfils a envoyé voler une balle dans les tribunes, comme si un public était là pour la réceptionner, malgré le huis-clos. "C’est la même balle que je balancerai, je l’espère, en me qualifiant pour les quarts de Roland-Garros, s’est-il réjoui en conférence de presse. Et j’espère que quelqu’un sera là pour la prendre dans le public. Ce geste, c’est un mélange d’émotions. J’étais un peu énervé parce que le dernier jeu je l’ai mal géré. […] Mais ça reste de la satisfaction, du kiff et même s’il n’y a personne dans les tribunes, je me voyais dans un stade."



Pour trouver trace du dernier match remporté par Monfils, il fallait remonter à un quart de finale à Dubaï en février 2020, face à Richard Gasquet. Depuis, il avait enchaîné huit défaites et n'avait pas caché son mal-être face au nouveau visage du circuit, entre huis-clos et confinement. "Ça a été un long processus pour retrouver la motivation, le plaisir, a-t-il expliqué. J’aime jouer au tennis, ça fait partie de mon ADN. Il a fallu que je me pose pour retrouver tout ça."

En attendant du public...

Cette barrière psychologique franchie, le Francilien aborde la suite de la saison avec appétit et salive à l’idée de retrouver le public. "Prendre du bonheur dans le sport, ça passe bien sûr par son propre plaisir, mais aussi le partage avec un public, qu’il soit contre ou avec soi. Ça n’a pas de prix. Pouvoir retoucher un peu à ça et que ça revienne à la normale, c’est magique", s’est-il enthousiasmé.



Au prochain tour, Monfils retrouvera le Japonais Yoshihito Nishioka, 60e joueur mondial. Parmi les principaux bénéficiaires de la protection du classement ATP mise en place depuis le début du coronavirus, Monfils est toujours 14e à l’ATP, ce qui lui permet d’être tête de série à Lyon.