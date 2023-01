Tennis: Garcia renoue difficilement avec le succès au tournoi de Lyon

Après son élimination prématurée à l’Open d’Australie, Caroline Garcia s’est imposée au forceps contre la Tchèque Tereza Martincova au premier tour du tournoi WTA de Lyon ce mardi.

L’essentiel est assuré pour Caroline Garcia. Défaite en 8e de finale à l'Open d'Australie, la Française, 5e joueuse mondiale, s'est difficilement imposée ce mardi au premier tour du tournoi WTA de Lyon dont elle est ambassadrice et tête de série N.1 contre la Tchèque Tereza Martincova (N.87) 6-4, 7-6 (7/4). Jeudi, Garcia affrontera au deuxième tour la Belge Alison Van Uytvanck ou l'Allemande Tamara Korpatsch dont le match est programmé mercredi.

La Française, qui a mené 4-1 dans la première manche, a subitement perdu le fil de son match et offert à son adversaire la possibilité de se relancer en revenant à 5-4. Mais la Lyonnaise a tout de suite mis un coup d'accélérateur pour prendre une nouvelle fois, le service de son adversaire et conclure cette manche (6-4) en 51 minutes.

Les deux joueuses ont livré une grosse bataille dans le deuxième set au cours duquel elles se sont rendu coup pour coup. Après avoir concédé son service lors du troisième jeu, Garcia a haussé son niveau de jeu pour débreaker à son tour et confirmer sur sa mise en jeu (3-2). La N.5 mondiale a ensuite fait la course en tête jusqu'à s'offrir deux balles de match sur service adverse, mais la Tchèque est parvenue à revenir à 5-5.

Garcia: "Ce tournoi représente beaucoup pour moi"

Avec le soutien précieux du court central du palais des sports de Gerland, Garcia a fait preuve de caractère dans le jeu décisif pour dominer son adversaire, étonnamment fébrile, qui lui a offert la victoire sur une double faute, la deuxième dans le tie-break (7/4).

"C'était une très bonne joueuse qui joue souvent très bien face aux meilleures. Je suis contente d'avoir été de l'avant pour chercher cette victoire, a déclaré Garcia en sortie de court. Chaque match est vraiment important et notamment un premier tour. Il faut trouver ses repères et se concentrer. Il fallait que je prenne ce match très au sérieux. C'était une vraie bataille. Je suis contente de rejouer en France. Ce tournoi représente beaucoup pour moi. On n'a pas beaucoup l'occasion de jouer chez soi. J'ai cette chance et j'ai vraiment apprécié l'ambiance", a-t-elle ajouté.