Tennis: "Je n'ai pas de raison d'arrêter", Gasquet ne se voit pas encore à la retraite

Avant de participer à Wimbledon, Richard Gasquet était l'invité ce dimanche de la matinale week-end sur RMC. Le joueur de 36 ans, qui prend toujours du plaisir sur le terrain, veut continuer à jouer, repoussant l'idée de la retraite.

Pour la 16e fois de sa carrière, Richard Gasquet va disputer Wimbledon. Demi-finaliste des éditions 2007 et 2015, le Français de 36 ans prolonge le plaisir sur les courts, là où Jo-Wilfried Tsonga est désormais à la retraite et où Gilles Simon partira en fin de saison. Pour l'heure, pas question de raccrocher pour le Biterrois.

"Je prends toujours du plaisir"

Gasquet disputera son match du premier tour ce mardi face au Portugais Joao Sousa. "J'ai 36 ans donc forcément la fin se rapproche mais j'ai toujours envie de jouer, a déclaré Richard Gasquet ce dimanche lors de la matinale week-end, sur RMC. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera mais pour l'instant, je peux jouer dans les tableaux des plus grands tournois, je prends toujours du plaisir sur les courts donc il n'y a pas de raison de s'arrêter."

Lors du dernier Roland-Garros, Richard Gasquet s'était essayé au poste de consultant, sur France Télévisions, après son élimination dans le tableau. Il avait commenté notamment la finale. Mais l'envie reste intacte pour celui qui est classé actuellement 69e à l'ATP.

"La boule au ventre est toujours là, le plaisir de s'entraîner et de jouer aussi, de faire de grands tournois. Là je suis à Wimbledon, tant que j'ai de la chance de jouer ces grands tournois donc j'ai envie de jouer, a ajouté Richard Gasquet. Quand tu tombes au classement, c'est plus difficile. Pour l'instant, ce n'est pas le cas donc je vais essayer de faire le maximum et de jouer le plus longtemps possible."