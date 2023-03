Tennis: l'Américain Opelka réclame la suppression des matchs en double

112e mondial, et ancien 17e, Reilly Opelka a fait réagir la sphère du tennis en proposant des pistes pour modifier la pratique et le format de son sport. L'Américain a expliqué, dans une session de questions-réponses sur Instagram, que les matchs de doubles devraient être supprimés faute d'audience.

Apparemment, Reilly Opelka n'est pas le plus grand fan des matchs en double. Le joueur de tennis américain, 112e mondial en simple et vainqueur de quatre tournois sur le circuit ATP, a fait réagir tout le milieu avec une prise de position pour la moins tranchée sur les possibles évolutions de son sport.

Opelka veut se "débarrasser du double", réactions en chaîne sur les réseaux sociaux

Lors d'une session de questions-réponses sur Instagram, le tennisman de 25 ans, ancien 17e joueur mondial en 2022, a été interrogé sur ce qu'il changerait dans sa discipline s'il en avait la possibilité. Et ce dernier n'a pas hésité au moment de livrer son opinion : "Se débarrasser du double. Les seules fois où les gens regardent, c'est quand il s'agit de joueurs de simple ou des frères Bryan".

Reilly Opelka sur Instagram. © Capture d'écran

Le grand serveur (2,11m) américain a pourtant déjà remporté un tournoi en double, à Atlanta en 2021 avec l'Italien Jannik Sinner. Mais il semblerait que celui-ci n'apprécie pas particulièrement ces matchs.

Sur les réseaux sociaux, Opelka n'a pas manqué d'être raillé par toute une communauté, certains mettant notamment en avant les tribunes pleines à Indian Wells en ce moment pour assister à plusieurs matchs du tournoi de double.

D'autres mettent en avant un niveau de jeu parfois supérieur, et davantage de "fun" lors des tournois de double. Un esprit important à préserver sur le circuit.

Reilly Opelka n'a plus disputé la moindre rencontre depuis le mois d'août dernier après avoir été opéré à la hanche. De plus en plus proche d'un retour, il avait été contraint de déclarer forfait à Indian Wells ces derniers jours. Pour rappel, il y a un an, il avait été tout près de faire tomber Rafael Nadal en 8es de finale du tournoi (7-6, 7-6).