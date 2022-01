Tennis: situation très drôle autour d'Opelka, en galère de casquette à cause d'une fiente d'oiseau

L’Américain Reilly Opelka a vu son huitième de finale du Melbourne Summer Set contre Maxime Cressy être interrompu quelques instants pour une situation surprenante. Un oiseau a déféqué sur la casquette du 26e joueur mondial et l’a contraint à en chercher une autre.

Novak Djokovic se débat toujours pour être autorisé à disputer le prochain Open d’Australie du 17 au 30 janvier. Pendant que le numéro 1 mondial patiente en quarantaine dans un hôtel de Melbourne, plusieurs autres stars du tennis ont repris la compétition dans la cité aussie.

Rafael Nadal, par exemple, n’a fait qu’une bouchée Robert Berankis (6-2, 7-5) pour son entrée en lice au Melbourne Summer Set ce jeudi. Mais une autre séquence a marqué les esprits pendant le tournoi organisé sur les mêmes courts que le premier Grand Chelem de la saison 2022.

En plein huitième de finale face au Franco-Américain Maxime Cressy, Reilly Opelka a connu une drôle de mésaventure. Après le gain du premier set six jeux à quatre et alors qu’il luttait pour prendre le service de son adversaire dans la deuxième manche, l’actuel 26e joueur mondial a littéralement vu un oiseau se soulager sur lui.

Opelka s’est incliné en trois sets

L’étron du volatile n’a pas atteint directement la tête du joueur mais sa casquette blanche. Après la perte du jeu en cours malgré deux occasions de break, Reilly Opelka a bénéficié de quelques instants pour changer de tenue.

Obligé de porter un couvre-chef afin de ne pas être gêné par ses cheveux, plus longs qu’à l’accoutumée, Reilly Opelka s’est mis en quête d’une nouvelle casquette. Problème, celles qu’on lui trouvait dans un premier temps avaient des logos trop importants et ne convenaient donc pas pour des raisons de sponsoring.

Après quelques minutes de flou, et forcément d’éclats de rires pour les témoins de la scène et les internautes, l’Américain de 24 ans a repris le match avec une casquette semblable à celles des ramasseurs de balles présents sur le court et légèrement trop petite pour lui. Après ce fâcheux et cocasse incident, Reilly a finalement concédé la deuxième manche puis le match sur deux tie-beak (6-4, 6-7, 6-7) et près de trois heures sur le terrain.

Bref une belle journée bien merdique pour Reilly Opelka. Il vaut mieux que cela arrive lors du Melbourne Summer Set que pendant l’Open d’Australie, où l’Américain tentera enfin de passer le deuxième tour lors de sa cinquième participation.