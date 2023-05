Roland-Garros: les joueurs à suivre, les Français, le public… Tout savoir sur les qualifications

Les qualifications pour le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros démarre ce lundi. 128 joueurs et joueuses, dont une quinzaine de Français, y participent dans l’espoir d’accéder au tableau principal.

La Porte d’Auteuil s’apprête à vivre ses premiers émois, ce lundi. Une semaine avant l’entrée en lice des cadors, les qualifications pour Roland-Garros, le deuxième Grand Chelem de la saison, viennent en effet de débuter et dureront jusque vendredi. 128 joueurs et 128 joueuses vont s’affronter sur la terre battue parisienne, dans l’espoir d’accéder au tableau principal.

Le format

Pour espérer figurer parmi les participants (ou participantes) finaux à la quinzaine de Roland-Garros, samedi, les qualifications sont un passage obligé pour tous les joueurs au-delà de la 100e place mondiale (à l’exception des wild-cards). L’objectif pour eux est de remporter trois matchs de rang, pour ainsi obtenir l’un des 16 sésames pour le tableau principal. Se tenant sur les courts annexes, toutes les rencontres de cette phase préliminaire se jouent uniquement en deux sets gagnants.

Pour les éliminés au troisième tour, il reste l’espoir d’être repêché comme "lucky loser", pour participer au premier tour en remplaçant un joueur qualifié d’office en cas de forfait.

Les Français et Françaises

Dans ce format punitif, 16 Français et 14 Françaises vont tenter de tirer leur épingle du lot. Après des soucis de santé et un manque d’envie avoué ces derniers mois, Lucas Pouille (670e), demi-finaliste à l’Open d’Australie en 2019 et ex-membre du top 10, est notamment au départ, même si la Porte d’Auteuil ne lui a jamais trop réussi. Idem pour Pierre-Hugues Herbert (397e), qui a lui remporté par deux fois le tournoi en double (2018 et 2021). Vainqueur du tournoi juniors l’an passé, Gabriel Debru (502e), 17 ans, peut rêver d’une première qualification.

Chez les femmes, on retrouvera Fiona Ferro, huitième de finaliste à Roland-Garros en 2020 et déjà passée dans le top 40 mondial, aujourd’hui retombée à la 392e place. Elsa Jacquemot (175e), qui avait pris part au tableau principal les trois années précédentes, est également là, tout comme Harmony Tan (231e), huitième de finaliste à Wimbledon en 2022.

Les joueurs à suivre

Outre les Français, les spectateurs auront forcément un œil sur quelques têtes d’affiche obligées de passer par les qualifications. C’est notamment le cas de l’Italien Fabio Fognini, encore top 10 mondial en 2019, mais retombé à la 130e place depuis ou du Russe Aslan Karatsev (62e, ex 14e). Côté féminin, le tableau est particulièrement gratiné: l’Américaine Sofia Kenin (134e), n°4 mondiale en 2020 et finaliste de Roland-Garros la même année, est sur la ligne de départ, tout comme l’Allemande Laura Sigemund (113e), quart-de finaliste à Paris en 2020.

Les dotations

Cette année encore, le Grand Chelem parisien a décidé d’augmenter le prize money pour les qualifications, à hauteur de 11,8%. En sortant au premier tour, un joueur empochera ainsi 16 000 euros, contre 22 000 euros au deuxième puis 34 000 euros au troisième. En cas de qualification pour le tableau principal, c’est le jackpot: les heureux élus empocheront au minimum 69 000 euros.