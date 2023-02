Tennis: la grosse perf' d'Arthur Fils, qui sort le 24e mondial au tournoi de Montpellier

A 18 ans, Arthur Fils, 163e mondial, s'est qualifié ce mercredi pour les quarts de finale du tournoi ATP de Montpellier, son premier sur le circuit principal. Il a fait tomber Roberto Bautista Agut.

Il confirme sa belle progression. Le Français Arthur Fils, 163e mondial, s'est qualifié ce mercredi pour les quarts de finale du tournoi ATP de Montpellier, son premier sur le circuit principal, en battant l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 24e mondial, 6-3, 6-4. Âgé de 18 ans, Fils bénéficiait pour ce tournoi sur dur d'une wild card et a sorti la tête de série n°4 en passant notamment huit aces et en réussissant 57% de ses deuxièmes services pour seulement 41% à son adversaire.

Le natif de l'Essonne, vainqueur de Richard Gasquet au premier tour, rencontrera pour une place en demi-finale le vainqueur du match programmé jeudi entre Quentin Halys, 70e mondial, et l'Espagnol Alejandro Davidovich. Halys avait battu mardi son compatriote Clément Chidekh (7-5, 2-6, 7-5).

Les malheurs de Humbert

Davidovich, 32e mondial, s'est qualifié aux dépens d'un autre Français, Ugo Humbert, 85e mondial, qui s'est blessé au deuxième set de son match. Après avoir survolé le premier set face à Davidovich 6-1, Humbert s'est fait mal à la cuisse droite en chutant lors du tie-break du deuxième set, alors qu'il était mené 4 points à un. Allongé au sol, les larmes aux yeux, le Français a eu du mal à se relever. Son adversaire, qui connaît Humbert depuis des années, a confié après coup qu'"il n'est jamais facile de voir un copain dans cet état".

"Il s'est passé quelque chose parce qu'il pleurait. Il jouait bien, moi je faisais de mon mieux, je me battais et mon jeu s'est amélioré au fur et à mesure", a ajouté Davidovich. Après sa chute, le Messin a tenu à revenir sur le court pour aller au bout du deuxième set, mais la douleur l'a contraint à abandonner à l'appel du troisième. Humbert a été l'artisan la semaine dernière de la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis face aux Hongrois, s'imposant notamment contre Marton Fucsovics, 69e mondial.

En début de soirée, Grégoire Barrère, 75e mondial, avait fait lui tomber au premier tour Alexander Bublik, 50e mondial et tenant du titre, en 3 sets 6-4, 6-7 (12-14), 7-6 (7-3). A l'issue d'un premier set remporté en 35 minutes par le Français, les deux joueurs ont eu du mal à se départager lors du deuxième avec un tie-break finalement remporté par la tête de série n°5 du tournoi 14 points à 12. Le troisième set s'est également joué au tie-break, remporté 7 points à 3 par le Français. Le droitier, affrontera jeudi le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 87e mondial.