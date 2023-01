Tennis: Gasquet a reçu plus de messages après sa célébration à Auckland que pour ses exploits passés

Dans la foulée de son élimination au premier tour de l'Open d'Australie, Richard Gasquet a évoqué de façon plus légère mais avec un peu d'ironie sa célébration "Maori" à Auckland le week-end dernier.

Le n°1 français Richard Gasquet a été éliminé dès le premier tour de l’Open d’Australie par son compatriote Ugo Humbert (6-3, 6-4, 6-3). Le Biterrois n’est pas parvenu à enchaîner, quatre jours seulement après avoir remporté le 16e titre de sa carrière à Auckland, à 36 ans. Une victoire qui avait suscité un élan de sympathie inattendu.

"On m’en a beaucoup parlé dans les vestiaires, c’est assez drôle, j’ai reçu beaucoup de messages, plus que quand j’étais à Wimbledon à l’époque, ou que quand on gagnait la Coupe Davis, s’est amusé Gasquet mercredi, après son élimination. J’ai reçu bien plus de messages, je ne peux pas t’expliquer pourquoi, personne ne s’attendait à ce que je gagne. C’est la raison principale, et après tout je peux comprendre."

"Quand tu fais le con, ça fait rire"

En revanche, le Français s’attendait un peu moins à ce que la cérémonie de son titre fasse autant le buzz sur la toile. Le titre de Richard Gasquet a été célébré dans la tradition Maori. Après avoir assisté à un haka, le Français a participé au rituel en tirant la langue: "On m’a obligé, tu t’imagines bien que ce n’est pas moi qui ai tiré la langue, a souri Gasquet mercredi. C’est le monde d’aujourd’hui, quand tu fais le con, ça fait rire. On m’en parle beaucoup. C’est bizarre. Comme quoi l’image aujourd’hui, c’est assez spécial en 2023."