Tennis: la joueuse russe Pavlyuchenkova en "désaccord" avec la guerre en Ukraine

Via une publication sur Twitter, la joueuse de tennis russe Anastasia Pavlyuchenkova a publié un message où elle annonce être en "désaccord" avec cette guerre opposant l'Ukraine et la Russie. La numéro 14 au classement mondial appelle aussi à un arrêt de ce conflit.

La joueuse russe de tennis Anastasia Pavlyuchenkova, a exprimé son "désaccord" avec la guerre que mène son pays en Ukraine et son impuissance à s'y opposer autrement que par sa prise de parole, sur Twitter mardi. "Je joue au tennis depuis que je suis enfant. J'ai toujours représenté la Russie. C'est ma maison et mon pays. Mais désormais j'ai peur, tout comme mes amis et ma famille. Mais je n'ai pas peur de dire quelle est mon opinion. Je suis contre la guerre et la violence", a notamment écrit la numéro 14 mondiale.

La joueuse de 30 ans a également fait part de son impuissance face à cette situation: "Je ne suis pas une politicienne, ni une personnalité publique, je n'ai aucune expérience dans ces domaines. Je peux seulement exprimer mon désaccord publiquement avec ces décisions et en parler ouvertement."



Sa prise de parole intervient alors que l'ATP, la WTA et l'ITF, les instances qui gèrent le tennis mondial, n'ont pas encore annoncé d'éventuelles sanctions envers les joueurs et joueuses russes et bélarusses.

Sanctions contre les joueurs russes ?

Le Comité international olympique (CIO) a préconisé dans un premier temps de n'autoriser les sportifs russes et bélarusses à participer aux événements que sous bannière neutre, avant de recommander leur bannissement des compétitions sportives lundi.



De nombreuses fédérations nationales ou internationales se sont depuis exécutées (ski, biathlon, hockey sur glace, rugby, boxe, natation, etc.). La joueuse ukrainienne Elina Svitolina a annoncé qu'elle ne jouerait plus contre des adversaires russes ou bélarusses tant que l'ATP, la WTA et l'ITF ne suivront pas les recommandations du CIO "d'accepter les ressortissants russes ou biélorusses seulement en tant qu'athlètes neutres, n'affichant pas de symboles, de couleurs, de drapeaux ou d'hymnes de leur nation".



Le message de Pavlyuchenkova, rare parmi les sportifs russes, fait écho à celui de son compatriote Andrey Rublev, N.6 mondial, qui avait plaidé pour "la paix dans le monde" quelques heures après l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien. Quelques autres sportifs russes, comme le tennisman numéro un mondial, Daniil Medvedev, le cycliste Pavel Sivakov, le footballeur Fedor Smolov et surtout la star du hockey sur glace Alex Ovechkin, ont dit leur opposition à la guerre engagée par leur pays.



"Les ambitions personnelles ou les raisons politiques ne peuvent pas justifier la violence", a aussi écrit Pavlyuchenkova, avant de conclure: "Mettez fin à la violence, mettez fin à la guerre."