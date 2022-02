Guerre en Ukraine: le beau geste d'Elina Svitolina pour son "peuple"

Elina Svitolina, épouse de Gaël Monfils, a publié une lettre touchante sur les réseaux sociaux, où elle annonce qu'elle versera ses prize money "pour aider l'armée et les humanitaires à défendre (son) pays".

Depuis le début de la Guerre en Ukraine, Elina Svitolina ne cesse de clamer son amour pour son pays sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, la 15e joueuse mondiale a publié une lettre dans laquelle elle rappelle l'importance de son pays d'origine.

"Je suis loin de toi, loin de mes proches, de mon peuple mais mon coeur n'a jamais été aussi chaud et rempli de ton âme. C'est difficile d'exprimer à quel point tu es spéciale. Pour moi, tu es forte, belle et unique. Tu m'a tout donné et j'aime chaque partie de toi: ta culture, ton éducation, tes paysages, tes mers, tes villes, ta population. Mon peuple", écrit la 15e joueuse mondiale.

Un geste fort pour l'armée ukrainienne

"Dévastée", l'Ukrainienne affirme que "ses yeux n'arrêtent pas de pleurer" mais la joueuse de tennis reste "fière" et a décidé de faire un beau geste pour soutenir son pays. "Je m'engage à reverser les prize money de mes futurs tournois pour aider l'armée et les humanitaires à défendre notre pays", confie Elina Svitolina.

Un message qui intervient quelques jours après une première déclaration d'amour, où la médaillée de bronze des JO de Tokyo se disait "fière d'être Ukrainienne" et appelait à l'unité "en cette période extrêmement difficile pour le bien de la paix et de l'avenir de notre État. Gloire à l'Ukraine." Outre ses mots, la tenniswoman a joint à son message une vidéo montrant la beauté des paysages ukrainiens.