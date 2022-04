Tennis: la numéro 1 mondiale Iga Swiatek déclare forfait pour le tournoi de Madrid

Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, a décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Madrid qui débute cette semaine. Handicapé par une douleur au bras, la Polonaise ne préfère pas prendre de risque à moins d’un mois de Roland Garros.

Iga Swiatek ne sera finalement pas de la partie à Madrid. La numéro une mondiale barre le tournoi espagnol de son calendrier afin de soigner un bras douloureux. "Malheureusement, mon équipe et moi-même avons décidé qu'il était nécessaire pour moi de déclarer forfait pour Madrid, a déclaré la joueuse de 20 ans.

La cause de ce retrait est une douleur au bras droit que Swiatek traîne depuis fin mars et le tournoi de Miami et dont elle “n'a pas eu le temps de s'occuper convenablement depuis." La lauréate de Roland Garros 2020, qui a estimé qu’il fallait “faire une pause et ne plus jouer autant afin de s'occuper sérieusement de ce bras”, n’a pas communiqué sur sa présence ou non pour les Internationaux de France (27 mai - 5 juin).

Une début de saison marathon

Un coup dur pour Swiatek, qui réalisait un début de saison presque parfait. Successivement vainqueur des tournois de Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart, la Polonaise reste sur une série d’invincibilité de 23 matchs. Mais derrière cette série, l’effort physique engendré par les 35 matchs déjà disputés cette saison semble se payer : “Mon corps a besoin de repos”, a avoué Swiatek.