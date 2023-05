Tennis: le patron de la WTA donne des nouvelles rassurantes de Peng Shuai

Steve Simon, patron de la WTA (circuit professionnel de tennis féminin), assure avoir des nouvelles de Peng Shuai, la joueuse chinoise portée disparue en novembre 2021 après avoir accusée de viol l’ancien vice-Premier ministre.

Peng Shuai est en sécurité, affirme la WTA. Un mois après avoir acté le retour du circuit professionnel féminin en Chine, l’instance se veut rassurante au sujet de l’ancienne joueuse, dont la disparition fin 2021 avait inquiété le monde du tennis. Son patron Steve Simon donne effectivement des nouvelles de l’ancienne 14e joueuse mondiale.

"Nous savons où elle se trouve"

Pour rappel, la WTA avait boycotté la Chine pendant 16 mois en guise de protestation face à l'absence de nouvelles de Peng Shuai avant d’annoncer le retour de la compétition dans le pays, en avril dernier. "Il était donc temps de changer d'approche, explique Simon dans L'Equipe, en marhe du tournoi de Strasbourg. Nous avons été rassurés par le fait que Peng Shuai est en sécurité et nous savons où elle se trouve. C'était la première chose à faire".

En novembre 2021, la joueuse avait accusé l’ancien Premier ministre chinois Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné, d’un rapport sexuel "forcé". En février 2022, elle avait pris la parole dans L’Équipe pour notamment affirmer n’avoir "jamais disparu", ce qui n’avait pas totalement levé les doutes autour de ses conditions de vie.

"Nous n'avons jamais dit que nous ne reviendrons jamais en Chine"

Steve Simon assure avoir reçu "la confirmation que tous nos athlètes et notre personnel pourront venir dans de bonnes conditions" et se défend en indiquany n'avoir "jamais dit que nous ne reviendrons jamais en Chine".

"L'essentiel, c'est de savoir comment pouvons-nous continuer à défendre les intérêts de Peng Shuai et comment pouvons-nous apporter des changements significatifs là-bas pour résoudre les problèmes? interroge-t-il. Il faut parler et être ensemble pour trouver des solutions. Et j'espère que le retour de la WTA en Chine nous donnera l'occasion de le faire".