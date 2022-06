Tennis: les voisins de Thiem appellent la police pour des bruits suspects et très sonores... à l'entraînement

Actuellement en Autriche pour se remettre d'une blessure au poignet, Dominic Thiem a reçu la visite de la police à son domicile après une plainte de ses voisins, qui pensaient que le tennisman tournait un film pour adultes.

Dominic Thiem a reçu une drôle de visite lors de son séjour à Traiskirchen (Autriche). Gêné depuis plus d'un an par une blessure au poignet, l'ancien numéro trois mondial (28 ans) s'entraîne chez lui en vue d'un retour à la compétition, qui n'aura pas lieu à Wimbledon (27 juin-10 juillet). Dans un entretien avec la radio O3, le vainqueur de l'US Open 2020 a avoué avoir reçu la visite de la police.

La raison? Certains de ses voisins pensaient qu'un film pour adultes était en train d'être tourné. Or, l'Autrichien était simplement en train... de s'entraîner. "Ce n’est pas la première fois que les gens se plaignent. Mais c’est toujours très drôle et je peux comprendre. Parfois, quand je m’entraîne, je crie et fais des bruits bizarres", s’est-il amusé.

Sans victoire depuis un an

Sa blessure au poignet le gêne considérablement et Dominic Thiem est à la recherche d'une victoire depuis plus d'un an, puisque la dernière remonte à Rome, en mars 2021. De retour à la compétition en mars dernier, il reste sur sept défaites consécutives, dont la dernière au premier tour de Roland Garros face à Hugo Dellien.

Une absence de résultats qui se traduit au classement ATP, où l'Autrichien est désormais 352e, son pire classement depuis 10 ans. L'ancien numéro trois mondial a également déclaré qu'il pourrait peut-être reprendre de la confiance en Challenger, le niveau en-dessous.