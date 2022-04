Tennis: "Locomotive", "grand frère"... l'émotion de Monfils après l'annonce de la retraite de Tsonga

Quelques jours après l'annonce de la retraite de Jo-Wilfried Tsonga à l'issue du prochain tournoi de Roland-Garros, c'est l'un de ses plus proches amis sur le circuit, Gaël Monfils, qui livre son sentiment. Le numéro un français confesse toute son affection pour son aîné, son "modèle".

Gaël Monfils était déjà au courant. Mais pour ne pas trahir la déclaration officielle de son ami, il a gardé le silence, maintenant intact un secret révélé au grand jour mercredi dernier : après la prochaine édition de Roland-Garros (22 mai au 5 juin), Jo-Wilfried Tsonga mettra un terme à sa carrière de tennisman professionnel. "Mon corps me dit stop", a expliqué le finaliste de l'Open d'Australie en 2008 face à Novak Djokovic. Le joueur de 36 ans s'apprête donc à quitter le circuit, laissant "La Monf" - d'un an son cadet - un peu seul.

"On a toujours eu Jo comme "role model""

Ce dimanche en conférence de presse, le numéro un français (22e mondial) - qui a déclaré forfait (touché au pied) avant son premier tour au Masters 1000 de Monte-Carlo - est revenu sur cette annonce, expliquant notamment "ne pas avoir envie qu'il arrête" mais "comprendre tout ce qui permet cette décision".

"On a toujours eu Jo comme "role model" depuis tout jeune, ça a toujours été la locomotive, le grand frère qu'on regardait. Je n'ai jamais été aussi content que lorsque j'ai été retenu en équipe de France et de pouvoir jouer avec Jo, c'était fou. Quand on s'entraînait à l'Insep avec Marc Gicquel, c'était le seul à avoir sa casquette à l'envers, c'était le mec le plus fort. Tu avais 14 ans et tu avais envie d'être Jo Tsonga ! Ensuite on a explosé ensemble, c'était une vraie bataille et c'était génial, on voulait faire comme lui. Sa discipline, son amour pour le jeu... Je pense que ça a toujours été un modèle."

"L'un des joueurs les plus sympathiques de ces 20 dernières années" pour Djokovic

Les réactions sur la planète tennis n'ont pas manqué suite à la future retraite de Jo-Wilfied Tsonga. Le numéro un mondial Novak Djokovic, qui va disputer son 4e match de l'année 2022 à Monte-Carlo face à Davidovich Fokina, a lui aussi rendu hommage au Français. "Beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie positive... Je pense que Jo est pour tous les joueurs l'un des plus sympathiques du circuit sur ces 20 dernières années. Il a été très important pour notre sport. C'est un peu une nouvelle triste mais je pense qu'il connaît bien son corps pour aboutir à cette décision. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, je sais qu'il a aussi une académie de tennis et qu'il va rester dans notre sport donc c'est important."