Tennis: un gros indice sur la participation de Djokovic au Masters 1000 de Monte-Carlo

Privé de tournoi en 2022, à l'exception de Dubaï, Novak Djokovic va bien participer au Masters 1000 de Monte-Carlo. La direction du tournoi a livré un gros indice à quelques semaines du début du tournoi (9-17 avril).

Enfin une bonne nouvelle pour Novak Djokovic. Absent des tournois en ce début d'année 2022 en raison de sa non-vaccination, le numéro un mondial n'a pu s'aligner qu'à Dubaï, où il a atteint les quarts de finale. Ce mardi, la direction du Masters 1000 de Monte-Carlo a livré un gros indice concernant la présence du Serbe en Principauté. Sur les réseaux sociaux, une publication mettant en avant le double vainqueur du tournoi et une inscription: "This is Djokovic" (C'est Djokovic, ndlr).

Deuxième tournoi de la saison

Ce sera seulement le deuxième tournoi du Serbe depuis le début de la saison. Exclu de l'Open d'Australie et privé des tournois américains (Indian Wells et Miami), faute d'autorisation pour entrer aux Etats-Unis, Novak Djokovic profite donc de la suspension du pass sanitaire en France et à Monaco pour s'aligner à Monte-Carlo. Ce qui devrait lui permettre de s'aligner sur Roland-Garros, dont il est le tenant du titre.

Il y a quelques jours, le directeur du tournoi monégasque Zeljko Franulovic confirmait les 45 joueurs admis d'office dans le tableau final. Et aucun membre du top 10 ne manquera à l'appel, avec notamment Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Matteo Berretini. Côté Français, la plupart seront de la partie, dont Gaël Monfils, Ugo Humbert et Jo-Wilfried Tsonga, qui a obtenu une wild-card.