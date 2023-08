Tennis: l'Arabie saoudite va accueillir le Masters Next Gen

Le boss de l'ATP, Andrea Gaudenzi, discutait avec l'Arabie saoudite pour y implanter le tennis. C'est désormais chose faite. Le pays du Moyen-Orient accueillera le Masters Next Gen dès cette année.

Il y avait déjà le Qatar et les Emirats arabes unis, il y aura désormais l'Arabie saoudite. Le pays saoudien débarque dans la planète tennis. Le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, réélu jusqu'en 2026, avait annoncé des discussions avec l'Arabie saoudite pour y organiser plusieurs tournois. La WTA discute aussi avec le pays saoudien.

Un projet ne faisait pas l'unanimité sur le circuit. Si Nick Kyrgios était enthousiaste sur le sujet tout comme Jessica Pegula. Daria Kasatkina avait montré des réserves sur les futurs investissements de l'Arabie saoudite dans la WTA. Pour Novak Djokovic, il s'agissait seulement d'une question de temps avant que le projet aboutisse.

C'est acté, le premier tournoi de tennis que l'Arabie saoudite sera le Masters Next Gen ATP Finals de fin d'année du 28 novembre au 2 décembre, soit au même moment que le Masters ATP Finals de fin d'année qui a lieu à Turin. Le tournoi se déroulera toute la semaine à Djeddah, au King Abdullah Sports City, stade des clubs de football d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad.

Certaines règles sont déjà en place sur le circuit principal

Jusqu'à présent, le Masters Next Gen ATP Finals avait lieu à Milan, depuis sa création en 2017. Les règles de ce tournoi diffèrent du tennis traditionnel. Ce Masters est utilisé par l'ATP pour expérimenter d'eventuelles futures règles pour le circuit principal.

Tous les joueurs doivent avoir moins de 22 ans pour y participer. Les sets se déroulent en 4 jeux gagnants avec un tie-break à 3 jeux partout. Un point décisif est joué en cas d'égalité à 40-40. Les services let ne sont pas rejoués, les juges de ligne sont remplacés par le Hawk Eye et les échauffements sont réduits à 5 minutes. Enfin, les joueurs n'ont le droit qu'à un seul medical time out par match. Certaines règles comme l'arbitrage par le Hawk Eye, et donc l'absence des juges de ligne, ainsi que le coaching commencent à être généralisées sur le circuit principal.

Des Français attendus dès cette année?

Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Casper Ruud, Holger Rune, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Frances Tiafoe y ont notamment déjà participé. Pour l'instant, seulement deux français ont participé à ce Masters, Ugo Humbert en 2019 et Hugo Gaston en 2021, tous deux éliminés dès la phase de poules.

En l'état actuel des choses, selon le classement actuel, on devrait retrouver trois français à Djeddah. En effet, Arthur Fils (4e), Luca Van Assche (6e) et Arthur Cazaux (8e) sont provisoirement qualifiés pour le Masters Next Gen de la fin d'année.

Récemment, des rumeurs annonçaient que l'Arabie saoudite était également intéressée par le Masters féminin de fin d'année. Riyad envisagerait de se porter candidate comme ville hôte pour accueillir l'évènement dès 2024.