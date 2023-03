Tennis: Medvedev avance sereinement en demi-finale à Miami

Daniil Medvedev, 5e mondial et principal concurrent du tenant du titre Carlos Alcaraz, a fait respecter la logique jeudi en battant (6-3, 7-5) l'Américain Christopher Eubanks (119e), issu des qualifications, pour rallier les demi-finales du Masters 1000 de Miami.

Daniil Medvedev, âgé de 27 ans, qui reste sur une finale perdue à Indian Wells face à l'Espagnol N.1 mondial, atteint ce stade de l'épreuve floridienne pour la première fois, après avoir été stoppé en quarts lors des deux précédentes éditions. Il tentera de faire mieux encore, au match suivant, contre le Russe Karen Khachanov (16e) ou l'Argentin Francisco Cerundolo (31e).

Au cours d'un match pas toujours simple, il s'est montré clinique et très réaliste dans la première manche, face à un adversaire au jeu parfois imprévisible, payant son inexpérience pour sa première à ce stade d'un Masters 1000, catégorie juste en-dessous des Grands Chelems. En témoignent ses deux balles de break converties en autant d'occasions, après avoir effacé les cinq que l'Américain s'est procurées.

Eubanks va intégrer le top 100

"C'était très compliqué. J'ai l'impression qu'il s'est mieux débrouillé que moi au début du match. Et j'ai réussi à renverser la vapeur, en lui mettant beaucoup de pression", a analysé après-coup Medvedev. "Je savais que nous allions tous les deux essayer d'imposer notre style. J'avais opté pour essayer de faire de longs rallyes, ce qui, je pense, n'est pas ce qu'il aime, tout en sachant qu'il allait tenter quelques coups, parfois même pas les bons, pour casser le rythme et rendre les points plus courts. Et c'est ce qui s'est passé."

Eubanks, dont le parcours surprenant à Miami lui permettra à 26 ans d'entrer dans le top 100 pour la première fois dès lundi prochain, n'a pas paru affecté par ce scénario, ni paralysé par l'enjeu. Il a même été le plus agressif dans le second set, pour au final aligner plus de coups gagnants que Medvedev (37 contre 27) et commettre même moins de fautes directes (10 contre 11) !

Ce faisant, il a su placer de superbes attaques pour enfin ravir le service du Russe et revenir à 4-3. Mais le vainqueur de l'US Open 2021 a ensuite fait en sorte d'éviter un jeu décisif aux allures de piège, en breakant à nouveau au meilleur moment, à 6-5, pour boucler l'affaire sur sa troisième balle de match, en 1h29. Vainqueur successivement à Rotterdam, Doha et Dubaï en février, Medvedev compte désormais 22 succès sur ses 23 derniers matches.