Tennis: Monfils va jouer avec des raquettes Decathlon

Gaël Monfils va entamer sa saison à Adélaïde cette semaine avec des nouveaux équipements, en Australie. Le tennisman français collabore désormais avec Artengo, la marque de tennis de Decathlon. Il a signé un contrat de cinq ans.

L’arrivée d’une nouvelle année s’accompagne parfois de changements drastiques. Le numéro 1 français Gaël Monfils change ainsi de sponsor. Finie l'histoire d'amour avec Asics, débutée en 2013, place désormais à une marque française pour les cinq prochaines saisons: Artengo.

Monfils sera (r)habillé de la tête aux pieds (quelques ajustements sont encore nécessaires pour les chaussures) par la marque de tennis du groupe Decathlon et jouera avec un modèle existant de la marque. En prévision de la fin de son contrat avec Wilson, Monfils a essayé quelques modèles de raquette l’été dernier. Et c’est celui de Decathlon qui a obtenu les faveurs du champion.

"Lors des premiers échanges entre Gaël Monfils et la team Artengo, c’est la raquette TR 960 CONTROL TOUR 18x20 qui a séduit le tennisman français, explique Artengo dans un communiqué. Ce produit, déjà présent dans l’offre, a initialement été conçu pour les joueuses et joueurs de tennis experts à la recherche de contrôle et de précision. La TR960 Control Tour 18x20 se veut être un excellent compromis entre maniabilité et puissance, avec un profilé fin et un cadre souple pour garder le contrôle de la balle."

Monfils: "Une sale année, une année horrible"

En marge de l'annonce de son nouveau partenariat avec la marque Decathlon, Gaël Monfils a confié ses ambitions sur la saison 2022, qu'il entame cette semaine en Australie, à Adélaïde: "Je repars avec beaucoup d'envie, avec l'envie de bien jouer dès le début d'année, pas jouer en milieu d'année mais tout de suite".

Après l'annonce du contrôle positif de Richard Gasquet, le 21e joueur mondial a confié ses angoisses sur cette épée de Damoclès qui pèse sur les joueurs: "C'est stressant quand tu fais le test. Finalement se faire tester c'est important mais c'est horrible car cela met le stress de te faire enfermer dix jours. Je crois que Richard n'avait pas de symptômes. Tu fais tout bien, et puis demain on peut te dire "merci au revoir", et cela te fout en l'air un peu le début d'année."

Monfils est enfin revenu sur la mauvaise période vécue pendant la pandémie où il a très peu joué avec peu de résultats jusqu'à l'été dernier: "Une sale année, une année horrible. Je n'ai pas de mots pour parler de cette année milieu 2020 et 2021, je l'oublie. Cette période m'a bien miné. Souvent parce qu'on est sportif les personnes pensent que l'on n'est pas touché mais on reste humains."