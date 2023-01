Tennis: Naomi Osaka annonce sa grossesse et promet un retour dès 2024

Sur ses réseaux sociaux ce mercredi, Naomi Osaka a annoncé être enceinte. La Japonaise de 25 ans entend toutefois revenir sur les courts de tennis dès que possible et promet d'être présente pour l'Open d'Australie 2024.

Naomi Osaka a expliqué son forfait pour l'Open d'Australie et c'est une bonne nouvelle qui attend la Japonaise. L'ancienne numéro une mondiale a annoncé ce mercredi être enceinte. Absente des courts depuis son retrait du tournoi de Tokyo en septembre, elle envisage aussi un retour dès que possible, en 2024.

"Je serai à l'Open d'Australie en 2024"

"Si j'ai bien envie d'une chose, c'est que mon enfant regarde l'un de mes matches et dise ensuite à quelqu'un: 'C'est ma mère'", a tweeté la joueuse de 25 ans, photo d'une échographie à l'appui. "2023 sera une année qui sera pleine d'enseignements pour moi et j'espère vous voir au début de la prochaine parce que je serai à l'Open d'Australie en 2024", a-t-elle aussi annoncé.

"Ces dernières années ont été pour le moins intéressantes, mais je trouve que ce sont les moments les plus difficiles de la vie qui sont les plus amusants. Ces quelques mois loin du sport m'ont vraiment donné un nouvel amour et une nouvelle appréciation pour le jeu auquel j'ai consacré ma vie", a déclaré Osaka.

Victorieuse à deux reprises de l'Open d'Australie, Naomi Osaka avait été annoncée forfait ces derniers jours pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Ces derniers mois, la Japonaise avait parlé de ses problèmes de santé mentale, assurant avoir traversé "plus de bas que de haut en 2022". En ce début d'année 2023, Naomi Osaka pointe à la 47e place du classement WTA et sa dégringolade devrait donc se poursuivre.