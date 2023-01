Inscrite à l'Open d'Australie, Osaka ne donne plus de nouvelles et pourrait manquer le tournoi

Les organisateurs de l'Open d'Australie doutent de la présence de Naomi Osaka lors du premier Grand Chelem de la saison, à partir du 16 janvier. La Japonaise n'a plus joué depuis quatre mois et ne donne plus de nouvelles, en plus d'être actuellement aux Etats-Unis.

A onze jours du début de l'Open d'Australie, il semble de plus en plus improbable d'y voir Naomi Osaka, ancienne numéro 1 mondiale et double vainqueur du tournoi. Les organisateurs sont "résignés", d'après l'Australian Associated Press. La Japonaise, intégrée au tableau mais d'ores et déjà absente des tournois de préparation qui débutent la semaine prochaine en Australie, n'a donné aucune nouvelle récente.

Son dernier match remonte à septembre 2021, à Tokyo. Depuis fin avril 2021, elle n'a remporté que trois matchs, dont un sur abandon. Désormais 42e mondiale au classement WTA, il faut la suivre sur les réseaux sociaux pour savoir où elle se trouve et obtenir quelques indices sur sa présence ou non à l'Open d'Australie.

Présente à Los Angeles selon ses réseaux sociaux

Après un voyage en Europe avec son compagnon, elle était ces derniers jours à Los Angeles, d'après ses stories postées sur Instagram. Surtout, elle n'a partagé aucun signe de préparation à l'Open d'Australie, qui débute le 16 janvier à Melbourne. Certains commencent même à se demander si elle compte ou non revenir le circuit.

En 2021, Osaka avait fait une pause avec le tennis après Roland-Garros, expliquant que c'était nécessaire pour sa santé mentale. Elle avait demandé un nouveau break quelques mois plus tard, après l'US Open. Depuis, en dehors d'une finale au Masters 1000 de Miami en 2022, elle n'a plus retrouvé le niveau qui lui avait permis de remporter 4 titres du Grand Chelem.