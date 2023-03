Tennis: "Non, ce n'est pas la fin de ma carrière", Gaël Monfils rassure après sa dernière blessure

Sur son site internet, Gaël Monfils a souhaité "mettre les choses au clair" quant à sa dernière blessure au poignet, qui a suscité l'inquiétude quant à la suite de sa carrière. Le joueur de 36 ans assure qu'il ne s'agit pas d'une "blessure grave" et pourrait être présent au Masters 1 000 de Monte-Carlo.

Gaël Monfils n'est pas encore à la retraite. Sur son site internet, la "Monf" a publié un texte pour revenir sur sa dernière blessure en date, au poignet, qui a provoqué son abandon au premier tour à Miami. Celle-ci n'est "pas grave" et avec "un peu de chance", il sera bien présent au Masters 1000 de Monte-Carlo qui débute le 9 avril.



"Non, ce n'est pas une blessure grave: c'est une inflammation, liée à un problème neuro-musculaire. Une infiltration, des ultrasons et une TECAR thérapie devraient y remédier. Et avec un peu de chance, je serai sur le terrain dans deux semaines, à l'Open de Monte-Carlo", écrit le joueur de 36 ans dans son message posté jeudi.



"Donc non, ce n'est pas la fin de ma carrière (même si ça arrivera tôt ou tard, j'en ai bien conscience)", insiste-t-il. Car, revenu sur le circuit à l'occasion du premier Masters 1000 de la saison, à Indian Wells après sept mois à soigner un pied, il avait annoncé qu'une nouvelle lourde blessure mettrait fin à sa carrière.

"Je ne suis pas prêt à abandonner"

Le Français avait perdu d'entrée en Californie, puis de nouveau au premier tour du Challenger de Phoenix avant d'abandonner à Miami. "Bien sûr, j'aurais voulu revenir en force et gagner tous les matchs. Mais après une aussi longue absence, je savais que la reprise prendrait du temps. Et même si c'est un peu décourageant, la vérité c'est que j'étais (et que je suis toujours) ravi d'être de retour. Aussi bizarre que ça puisse paraître, après la défaite à Phoenix, par exemple, j'étais bien: j'avais mieux joué, je me sentais plus fort, je reprenais confiance", ajoute le Français.



"Ce qui m'a toujours aidé à faire face à mes défaites, c'est de me considérer moi-même comme mon plus grand adversaire. Tant que j'arrive à faire mieux que mon +ancien moi+, je me sens gagnant", insiste-t-il. "Je suis déçu d'avoir écourté mon voyage aux États-Unis, mais j'ai adoré le temps que j'ai passé sur le court. Et pour finir, même si j'ai perdu, je ne suis pas prêt à abandonner. Il y a toujours un autre match à venir", affirme encore Monfils.