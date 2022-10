Tennis: raquette cassée et abandon à cause d'un cours glissant, la grosse colère de Moutet à Naples

Corentin Moutet a abandonné au deuxième tour de l'ATP 250 de Naples, vivement critiqué par les joueurs depuis le début de la semaine. Le Français ne souhaitait pas continuer à jouer sur une surface glissante et dangereuse.

Encore un mauvais coup de projecteur sur l'ATP 250 de Naples. Le tournoi, qui a intégré le circuit cette année, est au centre de plusieurs polémiques depuis le début de la semaine. Les joueurs y dénoncent des standards loin de ce qui doit se faire à ce niveau-là, avec des courts dans un état calamiteux il y a encore quelques jours, arrangés à la va-vite mais encore loin d'être à la hauteur pour un tournoi professionnel.

C'est pour cette raison que Corentin Moutet, 65e joueur mondial, a abandonné jeudi lors de son deuxième tour face à Miomir Kecmanović. Parti en glissade sur plusieurs points, le Français s'est d'abord plaint à l'arbitre. "Vous vous en foutez, vous ne dites rien", a-t-il lancé sur le court. "J'ai attendu toute la journée pour jouer, je veux jouer", a-t-il regretté, précisant qu'il risquait de se casser la jambe sur un court dans cet état.

Un abandon à 5-3 dans le premier set

Mené 4-3 dans le premier set, Moutet s'est fait breaker juste après s'être énervé contre l'arbitre et contre les conditions de jeu. Il a alors jeté sa raquette contre les bâches et entamé une nouvelle discussion avec l'arbitre, cette fois inaudible. Après quelques dizaines de secondes d'échange, on comprend toutefois que le Français ne souhaite pas continuer et préfère abandonner.

Après une victoire difficile en trois sets contre Luca Nardi, 130e mondial, au premier tour, le Français ne verra donc pas les quarts de finale à Naples. Il s'arrête au deuxième tour d'un tournoi pour la quatrième fois de suite après Gênes, Orléans et Florence ces dernières semaines.