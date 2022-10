Tennis: Corentin Moutet et son adversaire écopent d'une grosse amende après leur altercation

La semaine dernière, au tournoi Challenger d'Orléans, une scène surréaliste est intervenue à l'issue du match entre Corentin Moutet et Adrian Andreev (6-2/6-7/6-7). Les deux joueurs se sont disputés au filet et ont bien failli en venir aux mains, avant que l'arbitre n'intervienne. Les deux protagonistes connaissent désormais leur sanction.

La commission de discipline de l'ATP s'est montrée plutôt clémente envers les deux joueurs. Corentin Moutet et Adrian Andreev écopent tous deux d'une amende de 10.000 euros pour leur coup de sang, mais ne seront pas suspendus, a annoncé l'ATP.

La scène était peu commune. La semaine dernière à Orléans, Adrian Andreev battait Corentin Moutet pour la deuxième fois en quelques jours (2-6/7-6/7-6). Mais c'est plutôt la poignée de mains qui a fait parler. Les deux joueurs se sont approchés l'un de l'autre, avant de s'empoigner la main et de se percuter. S'en est suivie une vive altercation. Il a fallu l'intervention de l'arbitre pour calmer les ardeurs des deux joueurs.

"Il ne me respecte pas"

Au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Corentin Moutet avait raconté l'altrcation, en tentant de se dédouaner un peu: "En fait il me tire lorsqu'il me serre la main et quand il vient vers moi, je sais que la poignée de main va être assez tendue." En conférence de presse d'après-match, le Bulgare avait rejeté la faute sur le Français, avançant que c'était lui qui avait provoqué l'altercation. "J'imagine qu'il ne va pas dire que c'est de sa faute, parce que c'est mieux aussi pour lui, pour les conséquences ensuite, ironisait le Français. J'étais simplement très déçu parce que ça faisait deux fois que je perdais contre lui et je voulais vite partir."

Avant le match très tendu à Orléans, un récent précédent avait opposé les deux hommes: "On s'est joué la semaine passée et il m'avait déjà bien cherché. Donc c'est forcément monté en pression, racontait Moutet dans Les GGS. Je n'apprécie pas la personne ni la façon dont il se comporte, il ne me respecte pas."

Le français semblait étonné de l'ampleur prise par l'événement: "C'est rare dans le tennis de voir ça donc ça fait parler. Mais il ne s'est pas passé grand chose", a t-il tenté d'atténuer.