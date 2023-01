Tennis: "Regarde ta tête... tu ressembles à mon grand-père'", Benoit Paire s'en prend encore au public

Benoît Paire s'est embrouillé avec un spectateur lors de son élimination au premier tour du Challenger de Tenerife, sur le circuit secondaire.

Pour les bonnes résolutions, il faudra attendre 2024. Sorti au 2e tour des qualifications de l’Open d’Australie, le Français Benoît Paire a enchaîné sur le circuit secondaire, en participant au Challenger de Tenerife. Et il a encore trouvé le moyen de se faire remarquer sur la toile après un échange musclé avec un spectateur à la fin de son match contre le Japonais Kaichi Uchida. Il y a un set partout et 5-3 contre Paire dans le troisième set quand le Français envoie un coup droit hors des limites du court, et offre trois balles de match à son adversaire. Ce dernier se plaint alors du du bruit généré par un spectateur présent dans les gradins.

Uchida se contente des remontrances adressées à l’individu en question, mais pas Benoît Paire: "Peux-tu arrêter de parler s’il te plaît ? Depuis le début du match tu n’arrêtes pas. Tu parles, tu parles, tu parles", s’agace le Français. Visiblement excédé, Paire ne s’arrête pas en si bon chemin et poursuit: "Ne parle pas", répète-t-il à son interlocuteur, qui lui répond et alimente la nervosité du joueur français. Il n’en fallait pas davantage pour le faire sortir de ses gonds, l’échange s’éternise.

Pendant ce temps, Uchida s’impatiente et le fait savoir à Benoît Paire, qui se tourne alors vers son adversaire et réplique. "Qu’est-ce qu’il veut ? Qu’est-ce qu’il veut ?", interroge-t-il à propos du spectateur, avant de se lancer dans une imitation de celui-ci, et de conclure cette joute verbale par cette réplique: "Regarde ta tête… tu ressembles à mon grand-père!" Le Français s'inclinera finalement quelques secondes plus tard mais ne manquera pas de s'excuser auprès de son adversaire: "Tu gagnes le point et il se plaint, c’est pour ça que je m’énerve, ce n’est pas contre toi."