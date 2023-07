Tennis: Roger Federer chante sur scène avec Coldplay à Zurich

La légende du tennis Roger Federer est montée sur scène pour chanter une chanson avec le groupe britannique Coldplay, dimanche soir à Zurich.

Les fans de Roger Federer ne s’attendaient sans doute pas à revoir leur idole sur une scène de concert. Et pourtant… Le Suisse de 41 ans, légende du tennis partie à la retraite il y a un an et demi déjà, a fait une apparition surprise au concert de Coldplay, dimanche soir à Zurich. Le vainqueur de 20 titres en Grand Chelem est un grand fan du groupe britannique qu’il a vu à plusieurs reprises sur scène. L'histoire ne nous dit pas s'il a hésité avant d'accepter l'invitation du groupe mais le Suisse a osé monter sur scène aux côtés de ses idoles.

Un solo d'oeuf shaker

Le Suisse a été introduit par Chris Martin, chanteur et leader de Coldplay, comme le sixième membre du groupe. Ovationné par le public, Federer a accompagné le groupe à l’œuf shaker sur le premier titre du premier album "Don’t Panic", se lançant même dans un court solo, un peu forcé par Chris Martin. Si Federer est clairement plus à l'aise avec une raquette, il n'est sans doute pas près d'oublier ce moment magique à Zurich.