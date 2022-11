ATP: six semaines d’absence pour le numéro 1 mondial Alcaraz, forfait pour le Masters

Le n°1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé son forfait pour le Masters de fin d’année au lendemain de son abandon en quart de finale du Rolex Paris Masters.

Carlos Alcaraz ne fera pas le voyage à Turin pour jouer le Masters (13-20 novembre). Sa blessure aux abdominaux ne le lui permettra pas. Contraint à l’abandon, alors qu’il était mené 6-3, 6-6 par Holger Rune vendredi, en quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, le n°1 mondial souffre d’une déchirure de l’oblique interne, "avec un temps de récupération estimé à six semaines".

La plus grande saison de sa jeune carrière, avec un premier trophée en Grand Chelem, ses deux premiers Masters 1000, et une place de n°1 mondiale qu’il n’est pas assuré de conserver d’ici à la fin de l’année, s’achève donc sur une blessure.

"Malheureusement, je ne pourrai pas participer aux Finales ATP ni à la phase finale de la Coupe Davis (22-27 novembre à Malaga). C'est un moment difficile et douloureux de manquer ces deux événements importants pour moi, mais nous ne pouvons qu'être positifs et penser à bien récupérer. Merci pour votre soutien", a-t-il écrit sur Twitter. Effacé des tablettes pour le Masters de Turin, Carlos Alcaraz est remplacé par Taylor Fritz. S’il l'emporte en finale dimanche à Bercy, Holger Rune pourrait être remplaçant sur le Masters.

Massé au changement de côté à 6 jeux à 5 en sa faveur dans la deuxième manche, sous les côtes, côté gauche, Alcaraz a renoncé à poursuivre la rencontre à 3 points à 1 en faveur de Rune dans le jeu décisif. "J'ai senti quelque chose au niveau des abdominaux dans le deuxième set. A la fin, ça empirait, j'ai préféré abandonner, expliquait l'Espagnol pour justifier son abandon. Ça me limitait dans beaucoup de choses, pour frapper mon coup droit, au service, quand je me tournais, ça me faisait assez mal." "Peut-être que si j'avais continué, j'aurais dû m'arrêter pour quelque chose de beaucoup plus grave, j'ai préféré m'arrêter avant que ça soit pire", avait-il ajouté. Sage décision. Le résultat des examens médicaux lui a plutôt donné raison.