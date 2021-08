US Open: forfait de Federer, qui annonce "plusieurs mois" d'absence et une nouvelle opération

Sale nouvelle pour Roger Federer, qui annonce, ce dimanche sur Instagram, être contraint de se faire à nouveau opérer. Le Suisse sera éloigné des terrains "plusieurs mois" et ne pourra donc pas disputer l'US Open.

Pas de Roger Federer à l'US Open. Le Suisse a annoncé ce dimanche sur son compte Instagram qu'il va devoir se faire opérer du genou. Ce qui signifie donc plusieurs semaines d'absence puis "plusieurs mois" de convalescence derrière, pour le joueur, qui a fêté ses 40 ans en août.

Après son élimination en quart de finale de Wimbledon, Roger Federer avait déclaré forfait pour les Jeux Olympiques puis les Masters 1000 de Toronto et Cincinnati. Il aura finalement besoin d'un peu plus de temps que prévu pour revenir à la compétition. Le Suisse a expliqué que c'était pour lui "la bonne chose à faire" que de passer par la case opération, afin de rester en bonne condition pour les prochaines années.

Toujours pas question de retraite

Malgré son âge, il assure toutefois que ce contretemps ne signifie pas la fin de sa carrière. "Je veux garder l'espoir de revenir sur le circuit en bonne forme", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il était réaliste sur le ce que cela représente désormais pour lui, à 40 ans.

Sur le même sujet Tennis: "Tout est encore un peu vague", Federer laisse planer le doute sur la suite de la saison

Légende vivante du tennis, vainqueur de 20 Grand Chelems, comme Rafael Nadal et Novak Djokovic, Roger Federer s'approche du crépuscule de sa carrière et l'idée est désormais que son genou lui laisse assez de latitude pour choisir où et quand il décidera de tirer sa révérence.