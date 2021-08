Tennis: "Tout est encore un peu vague", Federer laisse planer le doute sur la suite de la saison

Dans un entretien accordé au média suisse Blick, Roger Federer a donné de ses nouvelles, cinq semaines après sa défaite en quart de finale de Wimbledon. Le neuvième joueur mondial révèle avoir "tout arrêter" depuis.

14 petits matchs et puis s’en va? La saison de Roger Federer pourrait bien avoir pris fin le 7 juillet dernier, au terme de sa cinglante défaite face à Hubert Hurkacz en quart de finale de Wimbledon. Quelques jours plus tard, le Suisse avait déclaré qu'il ne participerait pas aux Jeux olympiques avant de prendre des vacances, sans donner plus de nouvelles.

"Je n'ai rien fait depuis un moment à cause de mon genou"

Ce vendredi, Federer a donné une interview au média suisse Blick dans laquelle il donne de ses nouvelles, tout en jetant le flou autour de la suite de sa saison. "Je vais bien. J'étais en vacances. Je n'ai rien fait depuis un moment à cause de mon genou, explique l’actuel neuvième joueur mondial. J'ai dû tout arrêter après Wimbledon. Cette semaine, je dois rencontrer mes médecins et mon équipe, puis nous verrons la suite des événements. Pour l'instant, tout est encore un peu vague."

Sans préparation, il est donc peu probable de le voir à l’US Open, qui débute le 30 août, alors qu’il avait déjà renoncé aux Masters 1000 de Toronto et Cincinnati. Auparavant, Roger Federer avait été aperçu raquette en main en compagnie de Thierry Henry, pour un léger entraînement au cours de ses vacances en Croatie.

"Être plus patient avec la douleur, avec soi-même, avec le retour sur le terrain"

Au cours de cet entretien, le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem est aussi revenu sur les changements dus à son âge, alors qu’il vient de fêter son 40e anniversaire: "Avant, si j'avais le dos bloqué, cela durait deux jours et tout rentrait dans l'ordre. Aujourd'hui, cela peut prendre deux semaines. Il s'agit d'être plus patient avec la douleur, avec soi-même, avec le retour sur le terrain. Mais en même temps, la joie de ce que vous avez accompli revient. J'avais l'habitude de considérer les victoires en tournoi comme acquises, maintenant je sais ce qui se cache derrière".