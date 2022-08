US Open: des diamants, du bruit, un tifo géant... la démesure américaine pour la "Queen" Serena

Serena Williams s'est brillamment qualifiée pour le deuxième tour de ce qui pourrait être son dernier US Open, prolongeant le plaisir jusqu'au bout avec une cérémonie en forme d'hommage finalement prématuré.

Tout le monde parle d’elle au passé, mais Serena Williams n’a pas encore rangé ses raquettes. La méga star américaine a repoussé l’âge de la retraite en franchissant le premier tour de l’US Open la nuit dernière. C’était l’événement de la première night session de la quinzaine américaine, le potentiel dernier match sur le circuit de "la plus grande de tous les temps".

Déifiée en Une du Time, l’Américaine de 40 ans a fini par briller de plus belle dans la nuit new-yorkaise pour battre la Monténégrine Danka Kovinic. Elle scintillait même avec sa tenue sertie de diamants. Il y en avait partout. Pas moins de 400: dans les cheveux, incrustés sur son bandeau, sur sa robe noire et sur ses sneakers, lesdites pierres précieuses dessinant le logo Nike avec des étoiles autour.

Devant près de 24.000 fans déchaînés, Serena Williams a fait son apparition sur le court dans un vacarme assourdissant. Un Tifo géant en forme de déclaration d’amour a même été déployé, tandis que des "GOAT" ("Greatest of all time"), descendaient des tribunes du court Arthur Ashe.

Sous les yeux de son époux Alexis Ohanian, de sa fille Olympia et d'un parterre de stars - Mike Tyson, Lindsey Vonn, Hugh Jackman, Spike Lee, Serena a rugi, crié, serré le poing, sur le chemin de la victoire. La foule a exulté. Mais la soirée était loin d’être terminée.

Pendant plus d’une demi-heure en présence d’une autre légende du tennis, Billie Jean King, vêtue de rose "car c'est ta couleur préférée", Serena n'a pas manqué d'être saluée, lors d'une cérémonie d’adieu passionnelle et quelque peu outrancière.

"Tu n'as peur de rien. J'adore ça. Et tu détestes perdre. C'est génial. Tu as touché nos coeurs et nos esprits. Merci pour ton leadership et ton engagement pour plus de diversité, d'équité et d'inclusion, en particulier pour les femmes et les femmes de couleur", lui a rendu hommage Billie Jean King.

"Merci de nous avoir montré comment être gracieuse, puissante et sans peur. Merci de nous avoir montré ce que signifie revenir et de n'avoir jamais, jamais reculé. Sache que quoi que tu fasses ensuite, nous te regarderons. Avec amour, nous tous", lui a quant à elle déclaré la star de télévision Oprah Winfrey.

On aurait presque fini par oublier que Serena Williams s’était bien qualifiée, et qu’on la retrouvera donc mercredi face à l’Estonienne Anett Kontaveit, n°2 mondiale. Pour une dernière danse?