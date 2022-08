US Open: Serena Williams reste "vague" sur sa retraite

Serena Williams a laissé planer le doute sur le moment de sa retraite après sa victoire au 1er tour de l’US Open face à la Monténégrine Danka Kovinic (6-3, 6-3), lundi.

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Serena Williams. Dans une ambiance incandescente qui ressemblait à des adieux, l’Américaine s’est imposée au premier tour de l’US Open face à la Monténégrine Danka Kovinic (6-3, 6-3), lundi. Quelques semaines après avoir annoncé que "le compte à rebours était enclenché" avant de ranger ses raquettes, elle a laissé planer un léger doute sur le moment où elle raccrocherait définitivement.

Ce succès face à Kovinic peut-il faire évoluer sa décision? La légende américaine aux 23 Grands Chelems a maintenu le suspense. "Je préfère le mot ‘évolution’ parce que j'estime être à un moment de ma vie où je ne pars pas nécessairement à la retraite, a-t-elle précisé. Simplement, j'évolue par rapport au tennis. J'adore être sur les courts. Plus je joue de tournois, plus je sens que c'est ma place. Alors il n'est pas facile de s'en aller en sachant que plus on joue, plus on peut briller. Mais il est temps pour moi d'évoluer vers autre chose. Je pense que c'est important parce qu'il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de faire..."

"Je vais rester vague parce qu’on ne sait jamais"

La joueuse de 40 ans a été relancée sur l’hypothèse que l’US Open ne soit pas son dernier tournoi. "Je suis restée assez vague sur ce sujet, n'est-ce pas?, a-t-elle répondu. Je vais le rester parce qu'on ne sait jamais."

Serena Williams a vécu une soirée assez singulière dans un court Arthur Ashe qui avait fait le plein (24.000 personnes) pour ce match qui aurait pu être son dernier. De nombreuses personnalités avaient pris place dans les gradins comme Mike Tyson, Martina Navratilova, Lindsey Vonn ou encore Spike Lee. La joueuse a notamment été impressionnée par son entrée sur le terrain. "L'accueil m'a vraiment beaucoup émue, a-t-elle confié. C'était bruyant, je le ressentais dans la poitrine. C'était vraiment très agréable. C'est une impression que je n'oublierai jamais. En avançant vers le banc, je me disais ‘Est-ce bien réel?’ Et, en même temps, je me disais que j'avais un match à jouer et je voulais être capable de jouer au niveau des attentes placées en moi." Elle retrouvera un public acquis à sa cause au prochain tour, mercredi, à la numéro 2 mondiale Anett Kontaveit.