US Open: une première journée réussie pour les Tricolores avec Garcia en cheffe de file

Caroline Garcia s'est tranquillement pour le deuxième tour de l'US Open ce lundi en dominant Kamilla Rakhimova (6-2, 6-4). Plusieurs autres joueurs français ont ensuite réussie à l'imiter avec les qualifications d'Arthur Rinderknech, Corentin Moutet et Hugo Grenier à New-York.

Caroline Garcia, leur cheffe de file, a bien lancé l'US Open des Tricolores avec une victoire logique mais solide face à la 90e mondiale Kamilla Rakhimova (6-2, 6-4), lundi pour la première journée du Majeur new-yorkais.

Onze Français devaient débuter lundi, mais Hugo Grenier a été repêché au dernier moment et s'est ajouté aux 17 Tricolores inscrits dans le tableau principal. Ils sont donc désormais 11 chez les messieurs et 7 chez les dames.

Garcia qualifiée sans trembler

La N.1 française Caroline Garcia, 17e mondiale, s'est qualifiée tranquillement en écartant la Russe (sous bannière neutre) Kamilla Rakhimova. La Française a eu besoin d'un peu moins d'une heure et demie pour battre la 90e mondiale et repêchée des qualifications (6-2, 6-4).

"Chaque victoire est super importante, a lancé Caroline Garcia après sa belle entrée en lice à l'US Open. Un premier tour en Grand Chelem, une finale ou un match de 250. Chaque match gagné est une bonne étape. Tu travailles dur pour cela et c'est vrai que quand les victoires ne sont pas trop souvent là cela te manque comme feeling. Quand elles sont là tu en profites de chacune. Tu sais que c'est bon pour la confiance et cela permet aussi de continuer dans le tournoi. Il faut savourer."

Pour son dixième US Open à 28 ans, elle affrontera une autre Russe Anna Kalinskaya (60e) au prochain tour. Celle qui vient de s'imposer au Master 1000 de Cincinnati n'a jamais dépassé le troisième tour à Flushing Meadows. Le Majeur new-yorkais est celui qui lui réussit le moins puisqu'elle a atteint les huitièmes de finale dans les trois autres (Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon) et s'est même hissée en quarts à Roland-Garros en 2017.

Face à Rakhimova, Caroline Garcia (33 coups gagnants, 18 fautes directes) a imposé sa puissance et sa vitesse, notamment au service (6 aces) et en retour de service, pour étouffer son adversaire.

Rinderknech élimine Halys, Moutet et Grenier qualifiés

De son côté, Arthur Rinderknech (58e) a remporté le premier duel franco-français de ce premier tour, en dominant Quentin Halys (4-6, 7-6, 6-3, 6-2). Mais il aura fort à faire au match suivant, puisque se dressera devant lui le N.1 mondial et tenant du titre, le Russe Daniil Medvedev.

Arthur Rinderknech a mis deux sets pour prendre la mesure de son adversaire, qui l'avait battu lors de leur première confrontation en 2019 à Glasgow, et a profité des 65 fautes directes d'Halys pour finalement s'imposer.

Hugo Grenier (119e), repêché quelques heures avant le début du tournoi, a saisi sa chance et éliminé l'Argentin Tomas Etcheverry (4-6, 6-2, 6-3, 6-4). Mais le prochain tour s'annonce bien plus corsé avec le redoutable italien Matteo Berrettini (14e) de l'autre côté du filet.

De son côté, Corentin Moutet (112e) a profité de l'abandon de Stan Wawrinka (295e) à l'issue du deuxième set. Le Français menait (6-4, 7-6) lorsque le Suisse de 37 ans, lauréat 2016, a jeté l'éponge.

Pas de nouvel exploit pour Tan et Jeanjean

Après avoir créé l'exploit au premier tour de Wimbledon en battant Serena Williams, Harmony Tan (112e) a pris un set à la lauréate 2019 de l'US Open Bianca Andreescu (48e). Mais la Française s'est inclinée contre la Canadienne (0-6, 6-3, 1-6)

Léolia Jeanjean (149e à la WTA) qui s'était hissée jusqu'au troisième tour à Roland-Garros, a bataillé sur l'impressionnant court Arthur-Ashe mais n'a rien pu face à la tout aussi impressionnante Coco Gauff (12e). L'Américaine, qui figure parmi les prétendants au titres lors du Majeur new-yorkais, s'est imposée en deux manches (6-2, 6-3). Cela n'est pas passé non plus pour Diane Parry face à Wang Xiy (7-5, 3-6, 3-6). Malgré le gain du premier set, la Française (74e mondiale) a fini par craquer après plus de deux heures de duel contre la Chinoise.