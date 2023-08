US Open: fin de l'aventure pour le Français Titouan Droguet

Le Français Titouan Droguet, tombeur de l'Italien Lorenzo Musetti au 1er tour de l'US Open après être sorti des qualifications, s'est fait éliminer (3-6, 6-2, 7-6, 6-3) au 2e tour par le jeune Tchèque Jakub Mensik, 206e mondial, mercredi.

Déception pour la sensation française de l'US Open. Titouan Droguet (171e joueur mondial) s'est incliné contre le jeune Tchèque Jakub Mensik (18 ans, 206e mondial), en quatre sets (3-6, 6-2, 7-6, 6-3), mercredi au deuxième tour de l'US Open.

"Je suis très déçu de mon match aujourd'hui"

"Je suis très déçu de mon match aujourd'hui, a confié le joueur de 22 ans. J'ai assez bien commencé, je me trouvais comme les autres jours, comme je joue depuis que je suis ici, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il a commencé à y avoir pas mal de vent, je me suis déréglé, je me suis un peu pris la tête avec mon coup droit. J'ai l'impression que c'est passé vite. Je n'ai pas réussi à le breaker après le premier set, sans trop comprendre pourquoi. Je n'ai pas réussi à trouver mon rythme. Mais lui a fait un très bon match et il a été très solide pour finir."

Aucun des deux joueurs n'avait encore joué de tableau principal de Grand Chelem et tous les deux étaient issus des qualifications. C'est donc le Tchèque qui affrontera l'Américain Taylor Fritz (10e) ou le Péruvien Juan Pablo Varillas vendredi, le jour de ses 18 ans. Mensik est devenu le plus jeune joueur à atteindre le troisième tour de l'US Open depuis le Français Fabrice Santoro en 1990.

"La fameuse phrase 'j'aurais signé', elle est là. Mais c'est toujours dur de perdre. Surtout que c'était une belle opportunité d'aller au troisième tour, a expliqué Droguet. Pour l'instant, je suis vraiment déçu, mais je pense que je vais réussir à savourer ma semaine demain."

Hors-série - la carte postale de l’US Open : la sensation Titouan Droguet ! 11:34

Avant de venir à New York, Droguet n'avait encore jamais joué de match sur le circuit principal. A Flushing Meadows, après avoir passé les trois tours de qualifications avec des victoires notamment contre Cristian Garin et Tennys Sandgren, il a obtenu au premier tour du tableau principal une victoire monumentale contre le 20e mondial, l'Italien Lorenzo Musetti.

"Je vais retourner jouer des Challengers et jouer peut-être plus de qualifs d'ATP 250 pour essayer de progresser. Me dire que je vais en Australie en janvier, je suis déjà très content. Ce sera du bonus si j'arrive (à intégrer le tableau principal), mais il ne faut pas se croire arrivé, il faut essayer de continuer de gagner des matchs. Le chemin se fera... ou pas", a conclu le Français.