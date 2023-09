US Open: Gaël Monfils éliminé après sa défaite face à Andrey Rublev au 2e tour

Le joueur Français s'est incliné en quatre sets face au n°8 mondial ce jeudi à New York. Malgré une bonne troisième manche, Gaël Monfils n'a pas trouvé les ressources pour résister au Russe.

L'exploit n'a pas eu lieu. La veille du 37e anniversaire de Gaël Monfils, Andrey Rublev ne lui a pas fait de cadeau. Au deuxième tour de l'US Open, le Russe, 8e mondial, s'est imposé en quatre manches (6-4, 6-3, 3-6, 6-1), en deux heures et vingt minutes de jeu. Lors du 3e tour, Andrey Rublev défiera un autre Français, Arthur Rinderknech.

Les espoirs étaient pourtant permis pour Gaël Monfils, qui avait battu il y a quelques semaines Stéfanos Tsitsipás, autre membre du Top 10 mondial. Mais le Français n'a pas trouvé les ressources pour résister à Andrey Rublev.

Les nombreuses doubles fautes, notamment dans les premières manches (13 ont été commises sur l'ensemble du match) ont été fatales à Gaël Monfils. En un peu plus d'une heure, le Français était mené deux sets à rien.

Baroud d'honneur dans la troisième manche

Lors du troisième set pourtant, Gaël Monfils a offert quelques minutes de folie au public, améliorant son jeu et commettant moins d'erreurs. Au point de breaker Rublev et de remporter la manche 6-3. Baroud d'honneur ou dernière danse? Le Français redonnait espoir et enchaînait les bons points.

Au quatrième set, il n'a toutefois rien pu faire. Breaké d'entrée, il a été rapidement mené 3-0, 4-0, puis 5-0. Malgré les encouragements et les standing-ovations du public new-yorkais pour le Français, la quatrième balle de match a été la bonne pour Andrey Rublev. Sur son service. Il s'est imposé 6-4, 6-3, 3-6, 6-1.

Le Français termine donc sur une défaite logique sa belle tournée américaine de retour à la compétition.

Quelques dizaines de minutes plus tôt, le Français Arthur Fils s'inclinait lui aussi au deuxième tour de l'US Open, face à l'Italien Matteo Arnaldi (N.61), vainqueur 3-6, 7-5, 7-6 (7/5), 5-7, 6-4.

Le jeune espoir de 19 ans a bataillé jusqu'au bout, remontant même un débours de 4-1 au cinquième set, pour céder finalement sur un dernier jeu de service de l'Italien.

Dans le tableau masculin, trois Français sont encore en lice: Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech.