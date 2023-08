Toronto: l'exploit de Monfils, qui s'offre Tsitsipas en deux sets

Gaël Monfils, 276e mondial, a battu Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, lors du deuxième tour du Masters 1000 de Toronto. Le Français de 36 ans jouera contre Sebastian Korda ou Aleksandar Vukic en huitième de finale du tournoi canadien.

C'est un énième retour au premier plan pour Gaël Monfils. Après une victoire difficile au premier tour du Masters 1000 de Toronto face à Christopher Eubanks, le Français, 276e mondial, s'est payé mercredi soir Stefanos Tsitsipas, numéro 4 mondial, au deuxième tour du tournoi canadien (6-4, 6-3 en 1h24). Il n'avait plus battu un membre du top 10 depuis mars 2022.

Incapable de répondre à l'intensité et au coup droit très efficace de de Gaël Monfils, le Grec a fait la course derrière dans les deux manches. Il vit de manière générale un été compliqué depuis sa défaite à Roland-Garros contre Carlos Alcaraz, quitte donc le tournoi prématurément, après plusieurs désillusions à Stuttgart, Halle, Majorque et Wimbledon.

Korda ou Vukic au prochain tour

Gaël Monfils, au contraire, connaît une tournée américaine revigorante: le Français enchaîne un deuxième tournoi consécutif avec au moins deux victoires, après Washington la semaine dernière, où il avait notamment battu en deux sets Alexander Bublik, 25e mondial.

A Toronto, le tournoi du joueur tricolore se poursuivra contre Sebastian Korda (23e mondial) ou Aleksandar Vukic (62e mondial) en huitième de finale. En cas de nouveau succès, il s'offrira la possibilité d'un nouveau match contre un cador, probablement Andy Murray ou Jannick Sinner.