US Open: la reine Elizabeth II félicite Emma Raducanu après sa victoire

Victorieuse de son premier tournoi du Grand Chelem lors de l'US Open, Emma Raducanu a reçu les félicitations de la Reine Elizabeth II.

Un exploit retentissant. Victorieuse de son premier Grand Chelem ce samedi face à Leylah Fernandez en finale de l'US Open, Emma Raducanu a reçu les félicitations de la Reine d'Angleterre, Elizabeth II. Dans un communiqué publié ce dimanche, la souveraine a adressé "ses félicitations" pour le succès de la jeune Britannique de 18 ans lors du tournoi américain. "C'est une réalisation remarquable à un si jeune âge, et témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement. Je ne doute pas que votre performance exceptionnelle et celle de votre adversaire Leylah Fernandez inspireront la prochaine génération de joueurs de tennis. Je vous adresse mes meilleurs vœux ainsi qu'à vos nombreux supporters."

Deux participations à un Grand Chelem, déjà un trophée

Tombeuse en deux sets de Leylah Fernandez, à peine plus âgée qu'elle, Emma Raducanu a pulvérisé de nombreux records lors de la quinzaine à Flushing Meadows. Première joueuse à atteindre et gagner une finale en étant issue des qualifications, la Britannique n'a eu besoin que de deux participations pour soulever son premier Grand Chelem, après un tournoi de Wimbledon décevant (élimination en huitième de finale).

338e mondiale avant Wimbledon début juillet, Emma Raducanu sera dès lundi 24e au classement WTA. Un bond gigantesque qui met en avant l'avènement de la Next Gen dans le tableau féminin, qui n'en finit plus de révéler de nombreux talents. Cette année, les cinq tournois majeurs ont vu cinq filles différentes s'imposer. Naomi Osaka a triomphé à Melbourne, Barbora Krejčíková à Roland-Garros, Ashleigh Barty à Wimbledon, Belinda Bencic aux Jeux olympiques de Tokyo et donc Emma Raducanu à New York. Un vent d'air frais souffle sur le tennis féminin.