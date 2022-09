US Open: Michelle Obama, Tiger Woods, LeBron James saluent la "légende" Serena Williams

De nombreuses personnalités du sport et même au-delà ont rendu hommage à Serena Williams, qui a disputé sans doute le dernier match de sa carrière lors du troisième tour de l'US Open ce vendredi soir, où elle a été battue par Ajla Tomljanovic.

Serena Williams a sans doute disputé le dernier match de sa carrière. Si l'Américaine de 40 ans n'a pas souhaité confirmer définitivement sa retraite, elle a livré un discours qui ressemblait à des adieux ce vendredi soir, à l'issue de sa défaite au troisième tour de l'US Open face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (46e mondiale) 7-5, 6-7 (4/7), 6-1. De nombreuses personnalités ont déjà néanmoins rendu un hommage à celle qui a gagné 23 tournois du Grand Chelem en simple.

Serena Williams dépasse le cadre du sport, à l'image de la réaction de Michelle Obama, ancienne Première dame des Etats-Unis: "Félicitations pour ton incroyable carrière, Serena Williams ! Quelle chance nous avons eue de pouvoir regarder une jeune fille de Compton grandir et devenir l'une des plus grandes sportives de tous les temps. Je suis fière de toi, mon amie, et j'ai hâte de voir les vies que tu continueras à transformer grâce à tes talents".

"Tu es la plus grande sur les courts et en dehors", juge Tiger Woods

Star afro-américaine de la télévision, Oprah Winfrey y est allée aussi de son commentaire: "25 ans. Championne. Héroïne. Légende pour toujours !" D'autres grands noms du sport n'ont pas hésité aussi à saluer la carrière de Serena Williams. "Tu es la plus grande sur les courts et en dehors. Merci de nous avoir tous inspirés à poursuivre nos rêves. Je t'aime ma petite soeur !!!!!!", a lancé Tiger Woods, l'un des plus grands golfeurs de l'histoire.

A bientôt 41 ans (le 26 septembre), Serena Williams avait annoncé au début du mois d'août qu'elle cesserait prochainement la compétition, sans dire ni où ni quand. Le Majeur new-yorkais, où elle a remporté en 1999 à 17 ans le premier de ses 23 titres du Grand Chelem, semble être la porte de sortie idéale. En pleurs, du bout des lèvres, Serena Williams a annoncé vendredi qu'on ne la reverrait vraisemblablement plus sur les courts de tennis, où elle s'est construit l'une des carrières les plus prolifiques tous sports confondus. A la question "allez-vous revoir votre décision de prendre votre retraite ?", la championne aux 23 titres du Grand Chelem a répondu "je ne pense pas, mais on ne sait jamais".

Les autres réactions:

· LeBron James, superstar du basket, quadruple champion NBA: "Cela a été un honneur de suivre ton parcours. Je veux juste te remercier d'être cette source d'inspiration pour tant de personnes".

· Magic Johnson, légende des Lakers de Los Angeles, quintuple champion NBA: "Nous venons d'assister au dernier US Open de la plus grande de tous les temps, Serena Williams! Serena a tellement compté pour le sport, le tennis, le monde, chaque petite fille, et encore plus pour chaque petite fille noire à travers le monde. Serena prouve que vous pouvez rêver plus grand que d'où vous venez. Du centre-sud de Los Angeles au plus grand que le monde ait jamais vu… quelle histoire ! Merci à ses parents, Richard et Oracene Williams, pour le travail qu'ils ont accompli en élevant Serena, Venus et tous leurs enfants."

· Michael Phelps, légende de la natation: "C'était vraiment un plaisir de voir Serena non seulement changer le tennis, mais plus important encore, de voir comment elle a aidé à donner du pouvoir à la prochaine génération. Ses exploits au tennis parlent d'eux-mêmes, mais l'une des choses que j'admire chez elle est qu'elle n'abandonne jamais. Sur le terrain ou en dehors, sa volonté, sa force, sa détermination... elle n'abandonne tout simplement jamais. Elle est un excellent exemple pour nous tous. Félicitations et merci, Serena !!"



· Coco Gauff, joueuse afro-américaine, grand espoir du tennis: "Serena, MERCI. C'est grâce à toi que je crois en ce rêve. L'impact que tu as eu sur moi va au-delà de tous les mots que l'on peut mettre ensemble et pour cela je te dis merci, merci, merci, GOAT !" (Meilleure joueuse de tous les temps).



· Billie Jean King, ancienne championne de tennis et militante pour l'égalité des sexes: "Son incroyable carrière a marqué l'histoire du tennis. Et pourtant, ses plus grandes contributions sont peut-être encore à venir. Merci, Serena Williams. Ton voyage continue."



· Andy Roddick, ancien vainqueur de l'US Open: "Je t'aime Serena Williams. Cela a été le plaisir de toute une vie de te voir devenir ce que tu es. J'ai hâte de voir ce que tu feras ensuite. Merci ma vieille amie."

· Amélie Mauresmo, deux titres du Grand Chelem et ancienne rivale: "Le fait que Serena arrête sa carrière de joueuse, ça sera vraiment un manque. De me dire qu'elle n'est plus joueuse de tennis, qu'elle est passée à autre chose. Elle a marqué toute ma carrière et même après. Elle a contribué à une transformation énorme, avec Venus, du tennis féminin. C'est probablement l'adversaire la plus redoutable que j'ai eu à affronter. Une force mentale, c'est vraiment la chose que je retiendrai chez elle, extraordinaire. Derrière cette force, il y avait une grande sensibilité. Au-delà de la joueuse, c'est une femme qui a marqué son temps, qui a été une voix extraordinaire pour toutes les minorités, qui a vraiment repoussé les barrières, qui a amené les gens à être plus tolérants. Elle a dépassé très largement le cadre du tennis."