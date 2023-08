US Open: première victoire en Majeur pour Caroline Wozniacki après trois ans d'arrêt et deux grossesses

Caroline Wozniacki, ancienne numéro une mondiale, a remporté son premier match en Grand Chelem à l'US Open, lundi, pour son grand retour après une pause de trois ans pour donné naissance à deux enfants.

La Danoise Caroline Wozniacki, ex-N.1 mondiale retraitée depuis l'Open d'Australie 2020, a remporté lundi à l'US Open son premier match en Majeur après avoir donné naissance à deux enfants. Lauréate à Melbourne en 2018 et double finaliste à New York (2009 et 2014), la joueuse de 33 ans a dominé la Russe Tatiana Prozorova (227e mondiale et issue des qualifications) 6-3, 6-2.

"C'est une sensation incroyable d'être de retour"

"C'est une sensation incroyable d'être de retour", a déclaré Wozniacki, bénéficiaire d'une invitation à Flushing Meadows alors qu'elle pointe cette semaine au 623e rang de la WTA.

"Evidemment, j'étais très nerveuse d'être là, je n'y avais plus été depuis 2019. C'est génial de pouvoir jouer un autre match !", a lancé la joueuse qui a fait son retour sur les courts à Montréal début août. "J'aime jouer ici, l'ambiance est tellement électrique à New York", a-t-elle ajouté.

Caroline Wozniacki avait repris la compétition en août dernier lors du tournoi de Montréal, achevé par une défaite en 16e de finale face à la Tchèque Marketa Vandrousova. Elle s'était ensuite inclinée dès son entrée en lice au tournoi de Cincinnati la semaine suivante face à la Française Varvara Gracheva. Elle avait pris sa retraite après sa défaite en 16e de finale de l'Open d'Australie face à la Tunisienne Ons Jabeur en janvier 2020.