Wimbledon: l’ATP dénonce une "injustice" après l'exclusion des joueurs russes et biélorusses

En réponse à l'annonce des organisateurs de Wimbledon d’interdire les joueurs russes et biélorusses de participer, l’ATP a réagi en dénonçant une “injustice”.

Si le Kremlin a déjà fait part de sa colère face à l'exclusion des joueurs russes et biélorusses de Wimbledon, c’est cette fois l’ATP (Association of Tennis Professionals) qui a exprimé sa désaprobation vis-à-vis de cette décision. "Nous pensons que la décision unilatérale prise aujourd'hui par Wimbledon et la LTA d'exclure les joueurs de Russie et de Biélorussie du tournoi britannique sur gazon de cette année est injuste et pourrait créer un précédent préjudiciable pour le jeu, peut-on lire sur le communiqué. La discrimination basée sur la nationalité constitue également une violation de notre accord avec Wimbledon qui stipule que l'entrée des joueurs est basée uniquement sur les classements ATP."

L’ATP campe sur ses positions

L’association a également tenu à rappeler que tous les joueurs russes et biélorusses sont toujours "autorisés à participer aux événements ATP sous un drapeau neutre." Si la décision de Wimbledon brise le statu quo, l’ATP n’a pas dit son dernier mot : "Toute action en réponse à cette décision sera maintenant évaluée en consultation avec notre conseil d'administration et les conseils des membres."

Si cette décision venait à être appliquée, un grand nombre de prétendants au titre resteraient sur le carreau, dont l’actuel numéro deux mondial Daniil Medvedev mais aussi Andrey Rublev (8e) et Karen Khachanov (26e). Pour le tableau féminin, Aryna Sabalenka (4e), Anastasia Pavlyuchenkova (15e) et Viktoria Azarenka (18e) devraient, elles aussi, pâtir de cette décision.