Wimbledon: "Difficile de se concentrer", Kyrgios réagit aux accusations de violence conjugale

Nick Kyrgios s'est brillamment qualifié mercredi pour les demi-finales du tournoi de Wimbledon en dominant Cristian Garin. L'Australien a toutefois expliqué avoir eu du mal à se concentrer sur son match alors qu'il fait face à des accusations de violences conjugales de la part d'une ex-petite amie.

Huit ans après une victoire tonitruante face à Rafael Nadal à Wimbledon, Nick Kyrgios va retrouver l'Espagnol vendredi en demi-finale du tournoi londonien. A l'inverse du Majorquin, en difficulté mais vainqueur de Taylor Fritz, l'Australien a parfaitement négocié son duel contre Cristian Garin (6-4, 6-3, 7-6). Une rencontre où le fantasque joueur de 27 ans parfois eu du mal à se concentrer sur le tennis, la faute aux accusations de violences conjugales dont il fait l'objet.

"J’ai beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses que je veux dire, de mon côté à ce sujet, a ainsi lancé Kyrgios face à la presse après sa victoire en quart de finale. Mes avocats m’ont dit que je ne pouvais rien dire pour l’instant. Je comprends que tout le monde veuille poser des questions à ce sujet, mais je ne peux pas vous en dire trop pour l’instant."

Kyrgios: "Je ne suis qu'un être humain"

Interrogé sur les déboires de celui avec lequel elle a entretenu une relation pendant plusieurs années, Ajla Tomljanovic s'est agacée. Si la joueuse australienne a assuré ne pas avoir été la victime d'un tel comportement de la part de Nick Kyrgios, elle a regretté qu'on lui parle de cela plutôt que de son quart de finale perdu contre la Kazakhe Elena Rybakina (6-4, 2-6, 3-6). Après avoir d'abord botté en touche, Nick Kyrgios a reconnu qu'il avait eu du mal garder tout son influx mental lors de son match face à Cristian Garin.

"Je ne suis qu'un être humain. J'ai lu des choses sur ce sujet et tout le monde posait des questions. C'était difficile, a encore estimé l'actuel 40e joueur mondial dans des propos relayés notamment par le Daily Mail. C'était difficile de se concentrer sur la mission en cours. C’était les quarts de finale de Wimbledon ce mercredi. Je sais que c’est ce à quoi j’étais préparé. Mais cela n'a pas affecté ma préparation. Je savais que si je restais fidèlà ce que je suis et que je donnerais le meilleur de moi-même lors de cette performance."

Des semaines chargées pour Kyrgios

Après sa demi-finale à Wimbledon contre Rafael Nadal, et une éventuelle finale contre le vainqueur du match entre Djokovic et Norrie, Nick Kyrgios disposera encore de quelques semaines pour essayer de garder une vie normale et à 100% concentrée sur le tennis. Ensuite, le joueur australien devra comparaître devant le tribunal à Canberra au début du mois d'août.

"La police de l’ACT peut confirmer qu’un homme de 27 ans de Watson doit comparaître devant le tribunal d’instance de l’ACT le 2 août pour une accusation d’agression commune suite à un incident survenu en décembre 2021", indique ainsi un communiqué publié mercredi par la police australienne.

Mais avant de se concentrer sur sdon avenir judiciaire, Nick Kyrgios va tenter de se qualifier pour la premièe finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. En face de lui se dresse Rafael Nadal, deux fois vainqueur à Wimbledon.