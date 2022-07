Wimbledon: touché aux abdos, Nadal ne sait pas s'il pourra affronter Kyrgios en demi-finale

Rafael Nadal, vainqueur des deux premiers tournois du Grand Chelem de l'année, s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de Wimbledon en battant Taylor Fritz. Mais l'Espagnol souffre au niveau des abdominaux et n'a pas rassuré ses fans avant sa demi-finale contre Nick Kyrgios.

Cette fois, c'est aux abdominaux que Rafael Nadal a mal, mais il a serré les dents mercredi et s'est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon où il retrouvera le volcanique Nick Kyrgios. Pour l'Espagnol, les quarts ont bien failli s'interrompre prématurément. "Le corps, en général, va bien mais j'ai quelque chose aux abdominaux", a-t-il expliqué sans plus de détails après sa victoire au bout du super tie-break du cinquième set contre l'Américain Taylor Fritz (14e) 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10/4).

"J'ai pensé à plusieurs reprises que je ne terminerais pas le match, mais le public, avec l'énergie qu'il m'a envoyée, m'a permis d'aller au bout", a-t-il ajouté. Il a également dû trouver "un moyen de servir un peu différemment" tant les douleurs rendaient son geste habituel impossible à effectuer. Le match n'a pas été d'une immense qualité de jeu, mais d'une rare intensité dramatique, jusqu'au super tie-break où Nadal a enfin joué un grand tennis pour terminer sur un coup droit signature.

Des examens prévus jeudi

Après avoir remporté les deux premiers tournois du Grand Chelem, à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, il n'est plus qu'à deux matchs d'ajouter un 23e Majeur à son incroyable palmarès. Mais pour le double lauréat (2008 et 2010), les plus gros obstacles sur la route vers un troisième trophée sur le gazon londonien, sont encore devant. A commencer par le turbulent Kyrgios (40e) qui l'attend vendredi. "J'espère que je serai prêt à jouer ce match. Nick est un très grand joueur sur toutes les surfaces, mais en particulier sur gazon. Il fait une super saison sur gazon et il faudra absolument que je sois à 100% physiquement pour avoir mes chances", a estimé Nadal.

"Est-ce que je pense être remis ? Je ne sais pas, a-t-il assuré. Je ferai de nouveaux examens demain (jeudi). Il est évident que je ne suis pas le genre de joueur qui n'a jamais été blessé. J'ai l'habitude d'avoir des problèmes physiques et j'ai l'habitude de contenir ma douleur et de jouer avec ces problèmes. Ça fait quelques jours que j'ai ces douleurs, mais aujourd'hui c'était nettement pire, j'ai eu bien plus mal et ça m'a nettement plus handicapé. Mais j'ai réussi à gagner le match et voyons comment ce sera demain. On ne peut pas faire grand chose. Le docteur est venu, il m'a donné des anti-inflammatoires et des analgésiques. Le physio a essayé de détendre un peu le muscle. Mais c'est difficile. On ne peut pas soigner ce que j'ai comme ça.

"Mais comme je l'ai dit, il n'est pas facile de quitter le tournoi, de quitter Wimbledon, même si la douleur est vive. Je voulais juste terminer, quel que soit le résultat. Je préfère évidemment gagner. Alors je me suis battu. Et je suis fier de mon état d'esprit et de la façon dont j'ai réussi à être compétitif dans ces circonstances. Quelles sont mes chances de jouer la demi-finale ? Je ne sais pas. Je ne peux pas de donner de réponse précise parce que si je vous disais quelque chose de précis et que demain il se passait quelque chose d'autre, je serais un menteur...", a-t-il conclu.