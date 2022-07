Wimbledon: embrouilles, arbitrage, provocations, polémiques... ça dégénère entre Kyrgios et Tsitsipas

Opposé à Stefanos Tsitsipas au troisième tour de Wimbledon ce samedi, Nick Kyrgios a demandé à l'arbitre de chaise la disqualification du Grec, qui a balancé une balle en tribune. La situation s'est tendu sur le court numéro un.

Nick Kyrgios fait du Nick Kyrgios, lors de ce Wimbledon. Opposé à Stefanos Tsitsipas lors du troisième tour du Grand Chelem londonien, l'Australien a régalé le public avec quelques coups dont il a le secret. Mais il a également eu un très long échange avec l'arbitre de chaise, Damien Dumusois, juste après le gain du deuxième set. Il demande l'intervention du superviseur alors que le Grec a balancé une balle dans le public.

"C’est une disqualification ! T’es débile ou quoi? Tu peux balancer une balle sur le public, toucher quelqu'un et ne pas être disqualifié? Maintenant, il faut que quelqu’un soit blessé? Tu es une honte, a lancé Kyrgios. Amène un autre superviseur, amène un avocat. Qu’est-ce qu’il s’est passé avec Novak? Il avait frappé fort, elle était blessée ? Oh mon Dieu. Je veux tous les superviseurs. Tu ne peux pas balancer une balle dans le public, toucher quelqu’un et ne pas être disqualifié. La quantité de merde que le tournoi va prendre après ma conférence de presse à cause de toi… "

Tsitsipas prend un point de pénalité

Au cours du troisième set, nouveau moment de tension. Excédé après un nouveau service à la cuillère de Kyrgios, Tsitsipas balance volontairement un "retour" dans les tribunes. Un deuxième avertissement synonyme de point de pénalité contre le Grec, permettant à Kyrgios de mener (6-7, 6-4, 4-1). "Moi, je veux jouer au tennis, pas lui", a alors lancé Tsitsipas en direction de l'arbitre français.

Très remonté, Tsitsipas a montré son agacement au moment de conclure sa mise en jeu. Alors qu'il avait deux balles pour revenir à 4-2, la tête de série numéro 4 a envoyé une énorme volée en direction de Kyrgios, sans le toucher... mais en envoyant la balle dehors. Après plus de trois heures d'un combat âpre, l'Australien est finalement sorti vainqueur en quatre manches (6-7, 6-4, 6-3, 7-6). "J'ai beaucoup de respect pour lui, quoiqu'il se soit passé sur le court", a-t-il expliqué après sa victoire. Il affrontera l'Américain Brandon Nakashima (56e) en 8es de finale.