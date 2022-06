Wimbledon: gel énergétique et bonbons... Une joueuse vole au secours d'un ramasseur de balles victime d'un malaise en plein match

Si elle a pris la porte au premier tour de Wimbledon ce lundi, la Britannique Jodie Burrage a eu le temps de s'illustrer pour une bonne action, en venant au secours d'un jeune ramasseur de balles en train de faire un malaise.

C'est l'image sympa de la première journée de compétition à Wimbledon. Et elle est signée Jodie Burrage. La joueuse britannique de 23 ans, 141e mondiale, a été assez sèchement battue par l'Ukrainienne Lesia Tsurenko pour son entrée en lice sur le gazon londonien (6-2, 6-3). Ce qui ne l'a pas empêché de s'illustrer...

Alors qu'elle luttait face à son adversaire, Burrage a remarqué qu'un jeune ramasseur de balles se sentait faible et était en train de faire un malaise. Ni une ni deux, la joueuse s'est lancée dans une petite mission sauvetage: elle lui a d'abord donné une boisson énergétique, puis un gel nutritif, avant de définitivement booster le garçon... avec un sac de bonbons.

"J'ai juste réagi comme n'importe qui le ferait"

"J'ai essayé de lui donner du sucre, je lui ai donné un Gatorade et un gel. Le gel n'est pas la chose la plus agréable, alors ils ont réussi à trouver quelques Percy Pigs quelque part dans la foule, a-t-elle témoigné après coup. Il les a avalés et a commencé à se sentir mieux. J'espère qu'il va bien maintenant."

Saluée par les spectateurs pour avoir pris le temps d'aider le ramasseur de balles, Burrage l'a toutefois joué modeste. "J'ai juste réagi comme n'importe qui le ferait. Il n'était pas en bonne posture, a-t-elle commenté. J'ai juste essayé de l'aider autant que possible..."