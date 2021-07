Wimbledon: la fin des jauges pour le public à partir des quarts

Soumis à une jauge de 50% depuis le début du tournoi à cause du coronavirus, les deux courts principaux de Wimbledon ne seront plus restreints dans leur accueil du public à compter des quarts.

Le Centre Court de Wimbledon va pouvoir faire le plein cette semaine. Après avoir limité sa capacité d’accueil à 50% depuis le début du tournoi, à cause de la pandémie de coronavirus, le Grand Chelem londonien accueillera du public à 100% de sa capacité, sur ses grands courts, à partir des quarts de finale.

Ce sont les organisateurs qui ont annoncé la nouvelle, après avoir reçu l’accord des autorités locales. Le passage à 100% était programmé à l’origine pour les finales, mais il a été avancé. Le passage à taux plein du Centre Court (14.979 places) et du court n°1 (12.345 places) ne surviendra toutefois pas dès lundi, date à laquelle débutent les huitièmes de finale messieurs et dames.

Une première au Royaume-Uni

Pour le Royaume-Uni, c’est un petit évènement: les courts de Wimbledon seront les premières arènes sportives à fonctionner à plein régime depuis le début de la pandémie. Le All England Lawn Tennis Club a toutefois rappelé que les spectateurs devaient "présenter une preuve de leur statut Covid négatif à leur arrivée et respecter les directives concernant le port du masque" sur place. Une fois à l'intérieur de l'enceinte, les spectateurs londoniens sont en revanche autorisés à ne pas porter le masque et à faire fi de la distanciation sociale.

La capacité d’accueil pour cette édition 2021 de Wimbledon n’a fait qu’augmenter au fil des jours, alors que celle de 2020 avait été annulée. À l’origine, les gradins n’étaient censés être remplis qu’à 25%, avant que ce chiffre soit augmenté quelques jours avant le début du tournoi.